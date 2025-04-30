بنك الشارقة ينجز إصدار صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار لصالح «أمنيات القابضة»

أعلن بنك الشارقة، عن مشاركته بنجاح في إدارة عملية إصدار صكوك خضراء مقومة بالدولار الأمريكي، لصالح شركة «أمنيات القابضة»، حيث اضطلع البنك بدور مدير رئيسي مشترك ومدير سجل الاكتتاب في إصدار لصكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 3 سنوات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة.

وقد استقطب هذا الإصدار اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات المسجلة حجم الطرح بنحو 3.6 أضعاف، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين في الجدارة الائتمانية لشركة أمنيات القابضة والجاذبية الاستراتيجية لقطاع العقارات في الدولة، فضلاً عن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد الوطني.

وفي مستهل الإصدار تم تحديد سعر استرشادي أولي في نطاق 8.00% المرتفع إلا أن قوة الطلب مكنت من تضييق هامش التسعير وتحديد العائد النهائي عند 8.375% ونتيجة لهذا الزخم القوي تم رفع حجم الإصدار إلى 500 مليون دولار أمريكي بدلاً من 400 مليون دولار كما أعلن في البداية.

وتم تخصيص 25% من الصفقة لمستثمرين من المملكة المتحدة، وأوروبا والأسواق الأمريكية الخارجية مما يؤكد قوة المشاركة الدولية.

وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، إن البنك أدى دوراً فعالاً في هذا الإصدار الرائد الذي يمثل محطة استراتيجية في مسيرة شركة أمنيات، باعتباره أول دخول لها إلى أسواق رأس المال.

وأضاف إن النجاح في إتمام هذا الإصدار رغم ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات وتحديات في الوقت الحالي، يعكس مدى متانة الأسس المالية للشركة وثقة المستثمرين في الرؤية التي تتبناها على المدى الطويل، مؤكداً الثقة أن هذه الصفقة تمثل بداية لشراكة مديدة ومثمرة للطرفين، لافتاً إلى أن مشاركة بنك الشارقة تؤكد التزامه المستمر بدعم مبادرات التمويل المستدام بما يتماشى مع إطار ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لديه.

من جانبه قال داميان وايت رئيس الخزينة في بنك الشارقة: إن مشاركة البنك في إصدار الصكوك الخضراء لشركة أمنيات القابضة يمثل خطوة مهمة في جهود البنك لتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها البنك، وتعزيز القيمة المضافة التي يوفرها لعملائه، معرباً عن سعادته بلعب دور فاعل في أول إصدار للصكوك تقوم الشركة بتنفيذه، حيث يؤكد نجاح الإصدار المكانة القوية التي تتمتع بها الشركة في الأسواق وكفاءتها العالية في تنفيذ استراتيجيتها.

ويمثل نجاح بنك الشارقة في إتمام هذا الإصدار امتداداً للدور المتنامي الذي يؤديه البنك كمستشار مالي موثوق، كما يمثل ترسيخاً للمكانة الرائدة التي وصل إليها بنك الشارقة على مستوى المنطقة كلاعب رئيسي ليس في إدارة وتنظيم الإصدارات المبتكرة في أسواق رأس المال المتطورة فحسب، وإنما أيضاً في إبراز الأهمية المتزايدة لمبادرات التمويل المستدام في منطقة الخليج العربي وخارجها.