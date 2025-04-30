مذكرات تفاهم لـ«الإمارات» مع هيئات سياحية عربية ودولية

وقعت طيران الإمارات سبع مذكرات تفاهم جديدة مع هيئات ووزارات السياحة في كل من ماليزيا، سريلانكا، المغرب، سيشل، جزر البهاما، وارسو، ونيجيريا، بهدف تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى هذه الوجهات، ودعم جاذبيتها على الساحة العالمية، وذلك على هامش سوق السفر العربي.

ومددت طيران الإمارات شراكتها مع هيئة السياحة الماليزية، مؤكدة التزامها الطويل الأمد تجاه هذه الوجهة الحيوية في جنوب شرق آسيا.

وستعمل الناقلة على الترويج لماليزيا في الأسواق الرئيسية عبر شبكتها العالمية، من خلال تنفيذ حملات تسويقية وإعلانية مشتركة، تسلط الضوء على المناظر الطبيعية الخلابة للبلاد وتراثها الثقافي وتجاربها الفريدة.

سريلانكا

وجددت طيران الإمارات شراكتها الممتدة على مدار ثلاث سنوات مع مكتب الترويج السياحي السريلانكي، بهدف تعزيز قطاعي السياحة والتجارة في البلاد.

ومن خلال مبادرات مشتركة، مثل تطوير البرامج السياحية وتنظيم رحلات تعريفية، تهدف إلى الترويج لسريلانكا وجهة متميزة لعملاء طيران الإمارات حول العالم.

وخلال الفترة بين أبريل 2024 ومارس 2025 نقلت طيران الإمارات أكثر من 240 ألف مسافر إلى سريلانكا من أسواق رئيسية مثل روسيا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وأستراليا، والصين، والولايات المتحدة وغيرها.

المغرب

كما اتفقت طيران الإمارات والمكتب الوطني المغربي للسياحة على استكشاف سبل جديدة لتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى المغرب من الأسواق الرئيسية ضمن شبكة الناقلة العالمية الواسعة، وتدعم هذه الاتفاقية خريطة الطريق الاستراتيجية للمغرب، التي تهدف إلى مضاعفة حجم القطاع السياحي، وجعل المملكة واحدة من أفضل 20 وجهة سياحية في العالم.

وسيتعاون الطرفان على تطوير برامج مخصصة لشركاء القطاع السياحي ومنظمي الرحلات لزيادة التوعية وتحفيز السفر إلى المغرب، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تعريفية وحملات تسويقية أخرى تهدف إلى رفع مستوى ظهور الوجهة ضمن شبكة طيران الإمارات. يذكر أن المغرب يسعى لتحقيق أهداف طموحة تتمثل في استقطاب 17.5 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2026.

سيشل والبهاما ووارسو

وجددت طيران الإمارات التزامها بدعم صناعة السفر والسياحة في سيشل من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة في سيشل. وتبني هذه الاتفاقية على شراكة قائمة منذ عام 2013، بهدف زيادة حركة السياحة الوافدة إلى البلاد، مع التركيز على الأسواق المغذية الرئيسة ضمن شبكة طيران الإمارات.

كما اتفقت طيران الإمارات مع وزارة الخارجية في جزر البهاما على التعاون في تنفيذ حملات ترويجية مشتركة في الأسواق الرئيسة لتعزيز أعداد الزوار إلى الجزر، من خلال تسليط الضوء على جاذبيتها وجهة مميزة للسياح.

وستتعاون طيران الإمارات مع منظمة السياحة في وارسو لأول مرة، بهدف تطوير حركة المسافرين الوافدين من الأسواق الرئيسية عبر شبكة الناقلة إلى العاصمة البولندية.

نيجيريا

وستعمل طيران الإمارات بشكل وثيق مع هيئة تنمية السياحة النيجيرية لتعزيز أعداد الزوار الدوليين إلى نيجيريا.

وتؤكد هذه الشراكة التزام طيران الإمارات بدعم السوق النيجيرية من خلال استقطاب المسافرين من أكثر من 140 وجهة حول العالم، بما يتماشى مع خريطة الطريق الوطنية للسياحة في نيجيريا، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى وجهة رئيسة لقضاء العطلات في أفريقيا، مدعومة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية والمرافق السياحية، وتحسين الاتصال الجوي من وإلى البلاد.