الناقلة تتوج بأربع فئات في جوائز «بزنس ترافيلر»

حصدت «طيران الإمارات» أربع جوائز خلال حفل توزيع جوائز «بزنس ترافيلر الشرق الأوسط 2025»، بما في ذلك جائزة «أفضل ناقلة جوية في العالم» للعام الثاني عشر على التوالي.

ووفق بيان صحفي صدر أمس، نالت «طيران الإمارات» أيضاً جوائز «أفضل درجة أولى»، و«أفضل درجة سياحية ممتازة»، و«أفضل صالة مطار في الشرق الأوسط». وتسلّم الجوائز نيابة عن «طيران الإمارات» كل من عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية للمنطقة الوسطى، والدكتور نجيب بن خضر، نائب أول رئيس سكاي واردز «طيران الإمارات».

وتكرم هذه الجوائز التميز عبر منظومة السفر للأعمال، من خلال عملية تصويت علنية شفافة تهدف إلى إبراز الجهود الريادية والابتكارات التي تسهم في تشكيل مستقبل صناعة السفر.

ووفقاً لتقرير «براند فاينانس»، تضاعفت قيمة علامة «طيران الإمارات» التجارية لتصل إلى 8.4 مليارات دولار في عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق.

كما أظهرت التصنيفات الأخيرة أن «طيران الإمارات» باتت ضمن قائمة الخمس ناقلات الأعلى قيمة للعلامة التجارية على مستوى العالم، والأعلى قيمة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى كونها الناقلة الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط.

شراكة

وأعلنت «طيران الإمارات» اليوم رسمياً تفعيل شراكة تبادل للرموز مع شركة «كوندور» قبيل موسم السفر الصيفي لعام 2025 ووقّعت اتفاقية تبادل لرموز جديدة مع «إير سيشل».

فقد فعّلت الناقلة شراكتها لتبادل الرموز مع شركة «كوندور» ليتمكن عملاؤها من الوصول السلس إلى 11 وجهة جديدة في أوروبا وجزر الكاريبي تخدمها «كوندور» عبر مطارات فرانكفورت ودوسلدورف وهامبورغ.

في المقابل، سيتمكن عملاء «كوندور» من الاستفادة من الربط السلس مع 13 وجهة تخدمها «طيران الإمارات» عبر مركزها في دبي، وتشمل وجهات سياحية متميزة مثل بالي، جزر المالديف، سريلانكا، بانكوك، بوكيت، هانوي وكايب تاون.

ومن شأن الشراكة الجديدة لتبادل الرموز مع «إير سيشل» أن توفر لعملاء «طيران الإمارات» ربطاً سلساً بين جزيرتي ماهيه وبراسلين. وبموجب الاتفاقية الموقعة في هذا الصدد ستضع «طيران الإمارات» رمزها على الرحلات التي تسيرها «إيرسيشل» بين ماهيه وبراسلين.

من ناحية أخرى، بحثت «طيران الإمارات» إمكانية توسيع الشراكة مع الخطوط الجوية الفلبينية خلال مشاركتهما في معرض سوق السفر العربي بدبي. واتفقت الناقلتان على دراسة إمكانية توقيع اتفاقية تبادل للرموز على الرحلات بين الفلبين ودبي إضافة إلى عدد من الوجهات المختارة خارج بوابات الناقلتين.