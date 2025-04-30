الاتحاد للطيران توقع مذكرة تعاون مع «سياحة تايلاند»

وقعت الاتحاد للطيران مذكرة تعاون مع هيئة السياحة في تايلاند لتعزيز العلاقة بين مملكة تايلاند والناقل الوطني لدولة الإمارات، وذلك خلال معرض سوق السفر العربي 2025. وتهدف الاتفاقية إلى الترويج للسياحة في تايلاند عبر شبكة الاتحاد العالمية الواسعة، وستشهد مذكرة التعاون دعم كلتا الجهتين لتجارب سفر عالية الجودة في تايلاند من خلال أنشطة ترويجية مشتركة.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: تُعد تايلاند سوقاً بالغة الأهمية بالنسبة للاتحاد للطيران، ويتجلى ذلك في توسعنا المستمر في السوق مع وجهتين جديدتين هذا العام، إضافة إلى مذكرة التعاون هذه مع هيئة السياحة في تايلاند لتعزيز السفر الترفيهي، وستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز علاقتنا مع مملكة تايلاند ومكانة الاتحاد في السوق.