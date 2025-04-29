الشارقة تستعرض وجهاتها المتميزة في سوق السفر

تواصل إمارة الشارقة قطع أشواط كبيرة على طريق تعزيز مكانتها وجهة عالمية للمسافرين، الذين يبحثون عن تجارب رائعة.

وتسلط الشارقة عبر معرض سوق السفر العربي الضوء على وجهاتها ومشاريعها السياحية المميزة، والتزامها بتطوير قطاع السياحة المستدامة عبر تقديم تجارب وخدمات استثنائية للزوار والسياح من مختلف أقطار العالم.

ولطالما اشتهرت إمارة الشارقة بقدرتها على دمج الأصالة والحداثة، إلى جانب وجهاتها ومشاريعها وفعالياتها المتنوعة، التي ترضي جميع الأذواق والاهتمامات، بدءاً من معالمها التراثية المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، ووصولاً إلى شواطئها النقية ووجهاتها العائلية والثقافية وحتى فعالياتها وأجندتها الترفيهية المتميزة.

وسواء كان الأمر يتعلق باستكشاف «قلب الشارقة» التاريخي أو التعرف على تنوع الحياة البرية في مركز مليحة للآثار أو الاستمتاع بجمال الطبيعة الغنّاء في مناطق محمية أشجار القرم أو زيارة مهرجان أضواء الشارقة، للاحتفاء بالأعمال الضوئية والفنية المبهرة أو حتى الاسترخاء في «فندق البيت» إحدى المنشآت الفندقية الفاخرة ذات الطابع التراثي الأصيل في قلب الشارقة أو الإقامة في «نزل القمر»، الذي يتوسط صحراء مليحة وجبالها، سيحظى الزوار بتجارب وخيارات متنوعة، تعكس روعة الموروث الثقافي والطبيعي الغني للإمارة.

ومن خلال هيئة الإنماء التجاري والسياحي والوفد المشارك من إمارة الشارقة من القطاعين الحكومي والخاص تسعى الإمارة خلال سوق السفر العربي 2025 لاستعراض أبرز المشاريع والمقومات السياحية فيها.