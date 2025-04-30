«فلاي دبي» تتسلم 12 طائرة جديدة خلال العام الجاري

حصدت جائزة «أفضل ناقلة لرحلات الربط في الشرق الأوسط»

أكد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، في تصريحات صحفية على هامش سوق السفر العربي، أن الناقلة تتمتع بمرونة عالية تمكّنها من التعامل مع التحديات المختلفة، مشيراً إلى أن الشركة ستتسلم خلال العام الجاري نحو 12 طائرة جديدة، الأمر الذي سيدعم الخطط التوسعية للناقلة.

وقال إن الشركة تدرس السوق حالياً استعداداً لطلب طائرات جديدة، مشيراً إلى أن الناقلة تقوم بعمليات تطوير شاملة للطائرات والخدمات والبنية التحتية، وإنه تم رصد نحو 500 مليون درهم لهذا الغرض. وأضاف الغيث أن الناقلة دشنت 11 وجهة موسمية خلال هذا العام، وتدرس جميع التفاصيل المتعلقة بتشغيل الرحلات إلى سوريا، ومن المتوقع عودتها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

جائزة

من ناحية أخرى، حصدت فلاي دبي جائزة «أفضل شركة طيران لرحلات الربط في الشرق الأوسط» للمرة الثانية على التوالي خلال حفل توزيع جوائز «بيزنس ترافلر الشرق الأوسط 2025».

تسلم الجائزة محمد المهيري، رئيس تقنية المعلومات وسلسلة التوريد في فلاي دبي ومحمد حسن، نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن في فلاي دبي نيابة عن الناقلة خلال الحفل الذي أقيم في دبي.

وتعكس هذه الجوائز، التي يتم التصويت من قبل الجمهور وقراء المجلة، مكانة دبي الراسخة في قطاع الطيران.

وقال غيث الغيث: «نعتز بالحصول على هذا التكريم خلال جوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط وهو ما يعكس استراتيجية أعمالنا ونموذجنا التشغيلي.

إن هذا الإنجاز يعزز من تطورنا والتزامنا في توسيع شبكتنا وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد، والعمل على فتح أسواق جديدة وتوفير خيارات سفر أكثر لمسافرينا في المنطقة وخارجها».