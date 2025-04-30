عبد الله الغيثي يتفقد منصة شرطة دبي في «السوق العربي»

تفقد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، منصة شرطة الإمارة المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2025، والمقامة في مركز دبي التجاري العالمي، لعرض أحدث خدماتها وابتكاراتها الأمنية في قطاع الأمن السياحي، والهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.

وقال اللواء الغيثي إن المشاركة في هذا المعرض نابعة من قناعة راسخة بأن الأمن السياحي يشكّل ركيزة أساسية في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإن تمكين هذا القطاع يتطلب شراكات فاعلة بين القطاع الأمني والقطاعات السياحية والاستثمارية.

ولذلك، فإن منصة شرطة دبي في المعرض تمثل واجهة تفاعلية لتسليط الضوء على ما وصلت إليه إدارة الشرطة السياحية بشكل خاص، وشرطة دبي بشكل عام، من تقدم نوعي في الأساليب الوقائية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وحلول أمنية مبتكرة.

واطلع اللواء الغيثي على مختلف الخدمات الأمنية والسياحية التي عرضتها شرطة دبي عبر منصتها، ومن ذلك نظام «التوأم الرقمي للشرطة السياحية» الذكي للرد على الاستفسارات والشكاوى المُقدمة من السياح بشكل آلي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو يساهم في تقديم خدمات متقدمة عبر الحصول على المعلومات والشكاوى والرد عليها بشكل سريع ودقيق وعلى مدار الساعة.

كما اطلع على خدمة «أبحر بأمان»، واستكمل اللواء جولته بالاطلاع على خدمات المنصة المتمثلة في خدمة «عين الشرطة»، ومتحف الشرطة، ونظام المفقودات والمعثورات، وبرنامج «إسعاد»، وفريق شجعان حتا، والدورية الرباعية (Can -am)، الخاصة بمركز شرطة حتا.