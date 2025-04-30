تعاون بين رأس الخيمة و«هواوي» لدعم الابتكار في التسويق السياحي

وقعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وشركة هواوي العالمية المتخصصة في التكنولوجيا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما خلال «سوق السفر العربي 2025»، لدعم الابتكار في التسويق السياحي، وتعزيز حضور رأس الخيمة كوجهة سياحية متميزة في الأسواق العالمية، لا سيما في الصين، وتقديم تجارب سفر سلسة مدعومة بالتكنولوجيا لزوار إمارة رأس الخيمة.

وترسم المذكرة ملامح رؤية مشتركة بين هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وهواوي لبناء منظومة سفر ذكية ومتكاملة في رأس الخيمة، وستسهم هواوي في دعم تحقيق هذه الرؤية من خلال حلولها الذكية ومنصاتها التقنية المبتكرة والتي تشمل تطبيقات مثل SkyTone للتجوال وPetal Maps لاستكشاف أبرز المعالم السياحية ومساعديَن افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي لوضع برامج للرحلات، إضافة إلى تقنية Huawei Share لمشاركة المحتوى.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: من خلال مذكرة التفاهم التي وقعناها، نعمل على توسيع هذا التعاون ليشمل مجالات حيوية، أبرزها دمج التكنولوجيا في تجربة الزوار وتعزيز حضور الإمارة عالمياً عبر حملات تسويقية مبتكرة، إضافة إلى تطوير محتوى غني يصنع تجارب سفر متكاملة تُعبّر عن روح رأس الخيمة وتطلعاتها.