الإمارات: ندعم جهود تحسين بيئة النقل الجوي الدولي

الدعوة لتبني سياسات مرنة لتمكين الدول من الوصول إلى الأسواق العالمية

شاركت الإمارات بوفد ترأسته الهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة ممثلين من دوائر الطيران المحلية وشركات الطيران، في الاجتماع الثامن عشر للجنة تنظيم النقل الجوي التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) الذي عُقد في مونتريال بكندا خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الحالي.

جاءت هذه المشاركة في إطار التزام الدولة المستمر بتعزيز التعاون الدولي في مجال تنظيم النقل الجوي ومواكبة التطورات العالمية.

وأكد وفد الهيئة خلال الاجتماع على دعمه المستمر لجهود «إيكاو» في تحسين بيئة النقل الجوي الدولي، مشيرين إلى ضرورة التعاون المستمر بين الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع رئيسية تتعلق بتحرير النقل الجوي وإزالة القيود للوصول إلى الأسواق، إضافة إلى المسائل التنظيمية والإدارية المتعلقة باللجنة.

كما تمت مراجعة بعض البنود المدرجة في نموذج اتفاقية خدمات النقل الجوي لمنظمة الطيران المدني الدولي، والتحضير لجدول أعمال النسخة السابعة من مؤتمر النقل الجوي العالمي الذي سيعقد في 2026، بهدف تعزيز قطاع النقل الجوي العالمي.

تأتي مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الاجتماع ضمن جهودها لتعزيز التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ودعم المبادرات الهادفة إلى تذليل التحديات التي تواجه نمو قطاع النقل الجوي العالمي.

حيث حرص وفد الهيئة على تأكيد أهمية تطوير سياسات مرنة تسهم في تمكين الدول الأعضاء من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يواكب متطلبات القطاع ويعزز استدامته.