«استثمر في الشارقة» تبحث فرص التعاون مع المكسيك

تزامناً مع الذكرى السنوية الـ50 لانطلاقة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والمكسيك، نظّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» ملتقى أعمال الشارقة - المكسيك في بيت الحكمة بالشارقة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وبحث فرص التعاون في القطاعات غير النفطية، خاصة العقارات والتصنيع الثقيل وتحفيز الابتكار ونمو الشركات الناشئة، إلى جانب استكشاف الآفاق الاستثمارية والتجارية الواسعة التي تقدمها الشارقة للشركات المكسيكية وأسواق أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي.

حضر ملتقى الأعمال لويس ألفونسو دي ألبا، سفير المكسيك لدى الإمارات، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة».