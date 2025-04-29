أحمد بن سعيد يبحث التعاون مع الفلبين لدعم تدفقات السياحة

التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة خلال معرض سوق السفر العربي ماريا إسبيرانزا كريستينا غارسيا-فراسكو، وزيرة السياحة في جمهورية الفلبين، وبحثا فرص التعاون المشترك في مجالات التسويق والحملات الترويجية لدعم تدفقات السياحة الوافدة إلى هذه الوجهة الحيوية في جنوب شرقي آسيا.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «اكس»: «سعدت بلقاء ماريا إسبيرانزا كريستينا غارسيا-فراسكو، وزيرة السياحة في جمهورية الفلبين خلال معرض سوق السفر العربي، حيث ناقشنا سُبل تعزيز حضور الفلبين في أسواق طيران الإمارات بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وبحثنا فرص التعاون المشترك في مجالات التسويق والحملات الترويجية لدعم تدفقات السياحة الوافدة إلى هذه الوجهة الحيوية في جنوب شرقي آسيا».

وأضاف سموه: «كما شهدنا توقيع مذكرة تفاهم بين طيران الإمارات والخطوط الجوية الفلبينية، لاستكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تبادل للرموز، بما يعزز الربط الجوي في مجالي نقل الركاب والشحن، ويدعم جهود التكامل في منظومة النقل الجوي بين الطرفين».