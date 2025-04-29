سوق السفر يشهد شراكة مع هونج كونج لاستقطاب المسافرين من المنطقة

أعلنت مسافر دوت كوم، منصة السفر المتخصصة عبر الإنترنت في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس السياحة في هونج كونج في إطار شراكة استراتيجية ترمي إلى تعزيز مكانة هونج كونج ضمن أبرز وجهات السفر المفضلة للسياح في منطقة الخليج العربي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، وتمثل إنجازاً بارزاً في مسيرة جهود هونج كونج الرامية إلى تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط. وأقر كل من الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة مسافر دوت كوم، والسيدة بيكي إب، نائب المدير التنفيذي لمجلس السياحة في هونج كونج، هذه الاتفاقية بشكل رسمي بحضور ساشين غادويا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة مسافر دوت كوم، والسيدة روزانا لو، وزيرة الثقافة والرياضة والسياحة في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية.

وتوفر منصة مسافر دوت كوم بموجب الاتفاقية باقات سفر مخصصة تشمل رحلات الطيران والإقامة في الفنادق ورحلات مدروسة بدقة، ودعماً باللغة العربية، إلى جانب صفحة رئيسية مخصصة لتيسير عملية الحجز للعملاء في منطقة الخليج العربي.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني: «تمثل شراكتنا مع مجلس السياحة في هونج كونج خطوة مميزة في إطار رؤيتنا المشتركة لمنح عملائنا تجارب سفر مفيدة واستثنائية، لا سيما أن هونج كونج تشتهر بمزيج متناغم يجمع التراث العريق والحداثة والتجارب الفاخرة، مما يجعلها الوجهة المثلى للمسافرين في منطقة الخليج العربي الراغبين في الاستمتاع بتجارب تزخر بالمغامرة والفخامة».

ومن جانبه، قال ساشين غادويا: «تأتي هذه الشراكة في وقت مثالي تتزايد خلاله عروض الحلال في هونج كونج، فضلاً عن تنامي التزامها الراسخ بتعزيز السياحة من منطقة الخليج العربي. وتمثل هونج كونج وجهة استثنائية تزخر بالروائع الناجمة عن تلاقي الحضارتين الشرقية والغربية، ونعتزم من خلال شراكتنا إلى استعراض هذه التجارب المتنوعة أمام المسافرين في منطقة الخليج العربي من خلال حملات منسقة».