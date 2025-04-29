«جيسيك جلوبال 2025» يستهدف مواجهة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي



يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل فعاليات معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2025»، بمشاركة أكثر من 25,000 متخصص و750 علامة تجارية من 160 دولة، في أكبر تجمع للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويُعقد الحدث تحت شعار «تأمين مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي»، وسط تصاعد عالمي في هجمات برامج الفدية والتزييف العميق، ويشكل منصة حيوية تجمع قادة القطاعين العام والخاص، لمواجهة التحديات الرقمية وتعزيز الابتكار وبناء القدرات.

ويأتي تنظيم المعرض ليعزز موقع دولة الإمارات الرائد عالمياً في مجال الأمن السيبراني، بعد تصدرها مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، وليؤكد التزامها المستمر بقيادة الجهود الدولية نحو مستقبل رقمي آمن ومستدام.

ويبرز الحدث هذا العام بمبادرات نوعية تشمل مسابقة «محاربي الأمن السيبراني الجدد»، ومساراً جديداً لحماية البنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى «مبادرة الصمود السيبراني الأفريقي» و«تحدي دبي السيبراني» بتنظيم من مركز دبي للأمن الإلكتروني.

ويستقطب المعرض مشاركات من مختلف دول العالم. وتشارك شركة نوزومي نتووركس، المتخصصة في مجال أمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء، في الحدث حيث تستعرض مجموعتها الكاملة من حلول الأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء وأنظمة التحكم الصناعية، موضحة دور منصتها المهم في مساعدة فرق الأمن على تحقيق الرؤية الموحدة واكتشاف التهديدات والاستجابة لها بشكل آنيّ، وتبسيط الامتثال ضمن بيئات متكاملة تشمل تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء.

وقال بشير موسى، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى نوزومي نتووركس: «تواجه البنية التحتية الحيوية في الشرق الأوسط تهديداً متزايداً في ظل ربط الأنظمة التي كانت معزولة رقمياً في السابق، مما يجعلها أكثر عرضة للهجمات السيبرانية المتقدمة. وخلال «جيسيك جلوبال 2025»، نستعرض دور منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في توفير الرؤية الموحدة والكشف الفوري عن التهديدات عبر البيئات المادية والافتراضية واللاسلكية.