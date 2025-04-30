306 ملايين درهم صافي أرباح بنك الفجيرة الوطني للربع الأول

أعلن بنك الفجيرة الوطني نتائجه لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، حيث سجل نمواً بنسبة 22,7 % على أساس سنوي، لينهي فترة الأشهر الثلاثة بصافي ربح قبل الضريبة قدره 337,2 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 274,8 مليون درهم في الفترة نفسها من 2024.

وحقق البنك أفضل صافي ربح بعد الضريبة له على الإطلاق للربع الأول، بعد أن بلغ 306,8 ملايين درهم مقارنة بمبلغ 251,1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 مع رسوم ضريبة الشركات بلغت 30,4 مليون درهم.

وقالت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: «شهد الربع الأول من عام 2025 انطلاقة متميزة للعام، من خلال الأداء القوي، الذي يوفر لنا أساساً مالياً متيناً، يمكننا من بناء مستقبل مستدام».