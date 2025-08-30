عروض استثنائية تواكب ختام مفاجآت صيف دبي

تختتم غداً فعاليات مفاجآت صيف دبي بباقة من العروض والتخفيضات الاستثنائية والسحوبات والجوائز القيمة، حيث تسابقت المحال والشركات التجارية وسلاسل التجزئة في طرح عروض الساعات الأخيرة السخية بتخفيضات حتى 90 % على باقة واسعة من السلع والمنتجات.

وأطلقت المفاجآت في آخر عطلة نهاية أسبوع، قبل أن يسدل المهرجان الستار عن فعاليات كبرى دوراته، برنامجاً حافلاً بآلاف العروض والأنشطة والتجارب المتنوعة في أنحاء المدينة ليطوي صفحة 66 يوماً من الاحتفالات المذهلة، التي حفلت بحفلات فنية وموسيقية ورياضية، وأنشطة ترفيهية للعائلات، وفعاليات لياقة بدنية، وسحوبات ضخمة، وتخفيضات هائلة.

وشهدت الأسواق ومركز التسوق حالة من النشاط الكبير، أمس، وسط توقعات باستثمار الزخم اليوم، حيث تقدم عروض الساعات الأخيرة والتي تتضمن مكافآت وجوائز حصرية وتجارب ترفيهية مميزة تسعد سكان دبي وزوراها.