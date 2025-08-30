«دبي الجنوب» و«تول جروب» تضعان حجر الأساس لمنشأة لوجستية متطورة

أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، و«تول جروب Toll Group»، الرائدة عالمياً في الخدمات اللوجستية والمالكة الرئيسية لشركة «CTW-SML Logistics»، عن وضع حجر الأساس لمركز التوزيع الجديد التابع للشركة في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، ويمثل التوسع خطوة مهمة تعزز التزام الشركة بتقديم حلول لوجستية عالمية المستوى عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمتد المنشأة الجديدة على 25 ألف متر مربع، وتضم مستودعاً ومكاتب وطابق ميزانين، بطاقة استيعابية تصل إلى 30,644 منصة تخزين، كما ستحتوي على منطقة مخصصة للبضائع العامة مقسّمة إلى 4 حجرات منفصلة يمكن تهيئتها وفق احتياجات العملاء.

بالإضافة إلى غرف مبرّدة مجهزة بأنظمة ورفوف تخزين متطورة، ويجري تشييد المنشأة وفق معايير LEED الفضية بما يعكس التزاماً بالاستدامة في المواد والعمليات.

وستوفر المنشأة مجموعة شاملة من الخدمات اللوجستية، تشمل خدمات الطرف الثالث (3PL)، وإدارة ومناولة البضائع الواردة والصادرة، والخدمات ذات القيمة المضافة (VAS) لأسواق المنطقة، فضلاً عن خدمات النقل المحلية وعبر الحدود. ومن المقرر الانتهاء من المشروع في أغسطس 2026.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: «يسعدنا أن نحتفل بهذا الإنجاز مع تول غروب، حيث يعكس استثمارها الثقة الكبيرة التي يوليها كبار المساهمين العالميين للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب.

هذه المنشأة ستسهم في تعزيز قدرات القطاع وكفاءته، وتدعم في الوقت نفسه رؤية دبي لتكون المركز اللوجستي الأكثر اتصالاً واستدامة على مستوى العالم. ونؤكد التزامنا بتوفير البنية التحتية والربط والمنظومة اللازمة لتمكين شركائنا من المنافسة والنجاح».

وقال سهيل قريشي، رئيس مجلس إدارة شركة «CTW-SML»: «يجسّد مركز التوزيع الجديد الرؤية والطموح اللذين دفعا CWT-SML إلى صدارة قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة. ومع تركيزنا المستمر على العملاء والاستدامة، يسعدنا أن نعزّز دعمنا لشركائنا بينما يواصلون النمو والازدهار في مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتُعد «تول جروب» شركة عالمية رائدة في الخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد، حيث تمتلك خبرة تزيد على 130 عاماً ويعمل ضمن فرقها أكثر من 14,000 موظف.