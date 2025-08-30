7 مليارات دولار تجارة الإمارات وفيتنام بالنصف الأول بنمو %16.9

عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، لقاءً مع مجلس الأعمال الفيتنامي في الإمارات لبحث سبل تمكين مجتمع الأعمال في البلدين من الاستفادة الكاملة من الفرص التي ستتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في أكتوبر الماضي، فور دخولها حيز التنفيذ.

وخلال اللقاء، ركز معالي الزيودي على أهمية فيتنام شريكاً تجارياً رئيسياً لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت خلال النصف الأول نحو 7.02 مليارات دولار، مسجلة نمواً 16.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبزيادة فصلية 6.4%، وبذلك تواصل فيتنام الحفاظ على مكانتها أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات ضمن دول آسيان.

ويعكس هذا الأداء تسارع وتيرة النمو المسجلة في عام 2024، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 4% إلى 12.6 مليار دولار، بزيادة 54.3% مقارنة بعام 2019.

توسيع الفرص

وأكد معالي الزيودي التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير التجارة الثنائية مع فيتنام والارتقاء بمسارات الاستثمار لدعم التنمية الصناعية. وأضاف: «تحرص دولة الإمارات وفيتنام على تحقيق النمو المتبادل عبر توسيع نطاق الفرص أمام القطاع الخاص في دولتينا.

وقد صممنا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بيننا لفتح أسواق جديدة أمام مصدرينا وزيادة الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية، ويجب على الدولتين بناء الروابط للاستفادة من إمكاناتها بالكامل. نمتلك أسساً متينة يمكن البناء عليها، حيث تستفيد مجتمعات الأعمال لدينا من التبادل الثنائي الواسع، وننعم الآن بمكانة جيدة تتيح لنا تطوير مجموعة متنوعة من الفرص الجديدة للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات».

استثمارات محورية

وأضاف معاليه: «نلمس اليوم ثمار التعاون الوثيق بين بلدينا؛ فمن خلال دعمنا للبنية التحتية اللوجستية في فيتنام، بما في ذلك محطة الحاويات المتطورة في مدينة هو تشي منه وخدمات الشحن الجديدة عبر دلتا نهر الميكونغ، رسمنا مساراً واضحاً نحو مزيد من النمو والازدهار.

ونتطلع في المرحلة المقبلة إلى توسيع هذه الاستثمارات المحورية وتعزيز حضورنا في السوق الفيتنامي».

وتمتلك دولة الإمارات روابط اقتصادية قوية مع منطقة آسيان، حيث أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع إندونيسيا وكمبوديا وماليزيا وفيتنام، ما ساعد على رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول رابطة آسيان إلى 37.7 مليار دولار عام 2024، بنمو قدره 4.2% مقارنة بعام 2023 و16.8% مقارنة بعام 2022.

وشكلت دول رابطة آسيان 4.6% من إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم عام 2024، و11.3% من تجارتها مع الدول الآسيوية غير العربية.