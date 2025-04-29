طيران الإمارات تبحث تعزيز الشراكة مع الخطوط الجوية الفلبينية

بحثت طيران الإمارات إمكانية توسيع الشراكة مع الخطوط الجوية الفلبينية خلال مشاركتهما في معرض سوق السفر العربي بدبي، انطلاقاً من الهدف المشترك بتوفير جداول رحلات أكثر ملاءمة وخدمات محسنة للمسافرين.

واتفقت الناقلتان على دراسة إمكانية توقيع اتفاقية تبادل للرموز على الرحلات بين الفلبين ودبي، بالإضافة إلى عدد من الوجهات المختارة خارج بوابات كل من الناقلتين.

ومن شأن اتفاقية تبادل الرموز المحتملة أن توفر للمسافرين خيارات ربط أفضل إلى وجهات جديدة ومميزة خارج الشبكتين الحاليتين لكل ناقلة، مع الاستفادة من مزايا التذكرة الواحدة، والسعر التنافسي الموحد، وسياسة الأمتعة الموحدة طوال الرحلة.

كما ستبحث طيران الإمارات والخطوط الجوية الفلبينية فرص تعزيز التعاون في مجال الشحن الجوي عبر اتفاقيات الإنترلاين، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات المناولة الأرضية، والتموين، والصيانة، والتدريب الفني، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تعريفية مشتركة لكبار ممثلي وسائل الإعلام والقطاع التجاري.

جدير بالذكر أن طيران الإمارات والخطوط الجوية الفلبينية وقعتا اتفاقية إنترلاين أولية في مارس 2023، أتاحت للمسافرين الربط السلس إلى عشر وجهات داخلية عبر سيبو وكلارك، وتسع وجهات دولية عبر دبي. ومنذ ذلك الحين، استفاد المسافرون من تجربة سفر سلسة مع إمكانية شحن الأمتعة إلى وجهاتهم النهائية.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت رحلاتها إلى مانيلا في عام 1990، ومنذ ذلك الحين واصلت توسيع عملياتها لتشمل خدمات إلى سيبو وكلارك. وتخدم الناقلة حالياً الفلبين عبر 28 رحلة أسبوعياً، وتوفر نحو 22700 مقعداً أسبوعياً بين دبي ومدن الفلبين، مع ربط المسافرين بأكثر من 140 وجهة ضمن شبكتها العالمية.

كما افتتحت طيران الإمارات مؤخراً أول متاجر عالم طيران الإمارات في جنوب شرق آسيا في العاصمة مانيلا، تأكيداً على التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين الفلبينيين، بدءاً من الحجز وحتى الصعود إلى الطائرة.