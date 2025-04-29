49 % نمو أرباح "العربي المتحد" بالربع الأول إلى 102 مليون درهم

سجل البنك العربي المتحد، أرباحاً صافية 102 مليون درهم في الربع الأول ، مقابل 68 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024، بزيادة 49%.

ويعود النمو في صافي الأرباح إلى تحسن الأداء التشغيلي والاستردادات القوية، ما أدى إلى انخفاض صافي مخصصات انخفاض القيمة.

وارتفع إجمالي الأصول 31% على أساس سنوي في الربع الأول إلى 23.4 مليار درهم مدفوعاً بالنمو القوي في القروض والسلف والتمويل الإسلامي (31%+ على أساس سنوي) ونمو الاستثمارات (29% على أساس سنوي) وارتفاع ودائع العملاء 40% على أساس سنوي.

كفاية رأس المال

وواصل البنك الحفاظ على نسبة كفاية رأس مال قوية تبلغ 17.1% ونسبة "CET1" البالغة 12.6%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، ما يدعم نمو الائتمان مستقبلاً، كما تحسنت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية بشكل ملحوظ إلى 3.4% من 4.8% في العام الماضي مدعومة بتغطية كافية بنسبة 118%.

كما واصل البنك التركيز على تنمية أعماله الأساسية وإيراداته عبر قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة وأسواق رأس المال، مع التوجه نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة يقدم حلولاً وقدرات رقمية.

وتتجلى متانة محفظة السيولة لدى "العربي المتحد" من خلال نسبة السلف إلى الموارد المستقرة البالغة 73.7% ونسبة الأصول السائلة المؤهلة البالغة 18.0% وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.