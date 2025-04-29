«دبي للطيران المدني» تستعرض أبرز مبادراتها التطويرية في سوق السفر

تواصل هيئة دبي للطيران المدني تعزيز مكانتها كمحرك رئيسي لتطور قطاع الطيران المدني، من خلال تواجدها ضمن منصة دبي التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في معرض سوق السفر العربي، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات العالمية العاملة في مجالي السفر والطيران.

ويعكس تواجد الهيئة في الحدث الدولي توجهها الاستراتيجي نحو بناء منظومة تنظيمية مرنة وآمنة تواكب تطورات القطاع، وتعزز التكامل مع منظومة السفر والسياحة العالمية، بما يُسهم في دعم مكانة دبي كمركز رائد للطيران المدني على مستوى العالم.

وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها إلى تعزيز قنوات التواصل مع الشركاء المحليين والدوليين، واستعراض أبرز مبادراتها التطويرية، إلى جانب تسليط الضوء على دورها المحوري في صياغة مستقبل قطاع الطيران، بما ينسجم مع تطلعات الإمارة في الريادة والابتكار.

وقال سعود عبدالعزيز كنكزار، المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية في هيئة دبي للطيران المدني: «يُجسد تواجد الهيئة في سوق السفر العربي 2025 حرصنا على تعزيز حضور دبي في المحافل الدولية الكبرى، وفتح آفاق أوسع للتكامل بين قطاع الطيران وقطاعات السفر والسياحة.

نؤمن بأهمية الشراكات العالمية ودورها في دعم تطور قطاع الطيران المدني، بما يواكب تطلعات دبي نحو الريادة والابتكار».

وتؤكد هذه المشاركة التزام هيئة دبي للطيران المدني بالارتقاء بمعايير التنظيم والكفاءة، والمساهمة الفاعلة في بناء قطاع طيران مدني يتسم بالاستدامة والتنافسية والانفتاح العالمي.