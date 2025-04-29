خدمات ذكية ومبادرات مبتكرة على منصة شرطة دبي

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، منصتها في معرض سوق السفر العربي 2025 بمركز دبي التجاري العالمي.

واطلع الزوار على مختلف الخدمات الأمنية والسياحية التي عرضتها شرطة دبي عبر منصتها والهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع وخاصة زوار الإمارة، والذين استمتعوا بالمعزوفات الموسيقية التي قدمتها فرقة شرطة دبي الموسيقية، وعروض الكلاب البوليسية التي قدمتها إدارة التفتيش الأمني k9.

وزار المنصة، اللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد لشؤون المنافذ في شرطة دبي، واطلع على خدمات المنصة، واكد أن شرطة دبي حريصة على المشاركة الفاعلة في الفعاليات والمعارض المحلية والإقليمية والعالمية الكبرى مثل معرض سوق السفر العربي، وذلك انطلاقاً من التزامنا الدائم بتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية آمنة ورائدة على مستوى العالم.

وأضاف، «اطلعت خلال زيارتي للمنصة على أبرز الخدمات الذكية والمبادرات المبتكرة التي تقدمها شرطة دبي للسياح والزوار، بما يعكس جهودنا المتواصلة لتقديم أفضل التجارب الأمنية والخدمية لكل من يزور الإمارة.

ونفخر بجهود فرق العمل التي تكرّس إمكاناتها لتطوير خدماتنا بما يواكب تطلعات الحكومة ويعزز من أمن وسعادة الجمهور».

قطاع حيوي

وحول مشاركة شرطة دبي في المعرض هذا العام، قال العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، إن المشاركة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على المشاركة في أهم المعارض الدولية التي تشهدها الإمارة في مختلف القطاعات، ومنها قطاع السياحة والسفر الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشهد نمواً كبيراً على المستوى الدولي.

ولفت إلى أن المشاركة في المعرض الذي يضم نخبة من الشركات والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة، يعتبر فرصة مهمة لعرض خدمات شرطة دبي السياحية الهادفة إلى إسعاد السياح وتعزيز الأمن والأمان، بما يمكنهم من خوض تجربة سياحية استثنائية في إمارة دبي.

7 خدمات

وأكد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن شرطة دبي تعرض هذا العام عبر منصتها مجموعة من الخدمات الرئيسية، والتي يصل عددها إلى 7 خدمات تهدف في مجملها إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في «المدينة الآمنة».

ونوه إلى حرص شرطة دبي من خلال إدارة الشرطة السياحية على تقديم أفضل الخدمات للسياح من خلال التطوير المستمر لمنظومة العمل الأمني، والحرص على استشراف المستقبل عبر تطوير الخدمات والبرامج التي تواكب المستجدات العالمية في القطاع الأمني والسياحي.

شجعان حتا

وقدمت منصة شرطة دبي نبذة حول جهود فريق شجعان حتا، والذي تشكل لتحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة.

ويتمتع أعضاء الفرقة بكفاءة عالية ومهارات متقدمة في التعامل مع مختلف أنواع الطوارئ على مدار الساعة، خاصة في المواقع التي تشهد إقبالاً من محبي المغامرات والأنشطة الجبلية، مثل تسلق الجبال وعبور الأودية.

ويضم الفريق دراجين مجهزين بدراجات هوائية تحتوي على أحدث التقنيات الذكية المرتبطة بالعمليات، وأدوات ومعدات حديثة تعزز من قدرتهم على الاستجابة.

كما استعرضت المنصة الدورية الرباعية «Can -am»، الخاصة بمركز شرطة حتا.

وقدمت للزوار نبذة حول نظام المفقودات والمعثورات الذكي، بنظامه التكاملي وربطه الذكي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، والذي يختصر الزمن على المتعاملين ويحقق الهدف المنشود بتسهيل تسليم وتسلم المعثورات .