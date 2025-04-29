490 ألف نزيل فندقي بالشارقة في الربع الأول

كشف خالد جاسم، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن زيادة بنسبة 13 % في عدد نزلاء الفنادق بالإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ليرتفع العدد إلى نحو 490 ألف نزيل، مؤكداً سعي الهيئة للمحافظة على هذا النمو.

وأكد المدفع، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال مشاركة إمارة الشارقة بجناح في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، أن إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهدت وما زالت تشهد الكثير من التطورات النوعية التنموية في العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع السياحة، الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز الحركة الاقتصادية والسياحية سواء في مدينة الشارقة أو المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، يرافقها تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية وتوسعة مطار الشارقة الدولي التي تخدم في نهاية الأمر المنتج السياحي.

وأوضح أن الجناح سيشهد غداً مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الهوية السياحية الجديدة لإمارة الشارقة.