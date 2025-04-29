850 مليون درهم محفظة «شروق» بقطاع الضيافة

قال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطويرــ شروق، أحمد القصير، في لقاء مع قناة «سي إن بي سي» عربية: إن الهيئة تواصل التوسع في تطوير المشاريع السياحية والفندقية، مشيراً إلى أن محفظة استثماراتها في قطاع الضيافة تجاوزت 850 مليون درهم.

وكشف على هامش سوق السفر العربي عن مشروع جديد قيد التنفيذ هو فندق «نوماد» الذي يتكون من 25 مقطورة فندقية موزعة بين الجبال في كلباء، مع توقعات بافتتاحه خلال الشهرين المقبلين.

وأعلن عن شراكة مع المشغل العالمي «لوكس» لإدارة فندقين جديدين وعن فندق جديد بالتعاون مع سفاري الشارقة.