نمو حركة السياحة العلاجية بين الإمارات وأفريقيا

يصل حجم سوق السياحة العلاجية في أفريقيا إلى نحو 40.37 مليار درهم «11 مليار دولار».

وهناك نمو بحركة السياحة العلاجية بين الإمارات وأفريقيا، التي تعد سوقاً متنامياً لتدفق السياح العلاجيين في دولة الإمارات، التي توفر خدمات علاجية متطورة وتتميز بقربها الجغرافي وتتيح أوقات انتظار أقل، فضلاً عن الكفاءة من حيث التكلفة، ما يجعلها الخيار المفضل للمرضى الباحثين عن رعاية صحية عالية الجودة.

وأعلنت شركة «هيلث تريب»، التي تتمتع بحضور كبير في دولة الإمارات والسعودية وأسواق أخرى، عن شراكة مع «ساتجورو للسفر» لتلبية متطلبات السيّاح العلاجيين من جميع أنحاء أفريقيا الراغبين في تلقي العلاج في مشافي دولة الإمارات.