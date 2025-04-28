إطلاق مبادرة «دبي كونكت وجهتك العقارية» من الهند لتعزيز ريادة الإمارة عالمياً



أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مبادرتها العالمية «دبي كونكت وجهتك العقارية»، خلال فعالية أقيمت في العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، ومشاركة نخبة من كبار المستثمرين وصنّاع القرار ورواد الأعمال في القطاع العقاري الهندي.

وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية الدائرة للترويج العقاري «Real Estate i»، الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، وتوسيع آفاق التعاون مع أبرز الأسواق العالمية، بما في ذلك الهند التي تعد شريكاً استراتيجياً مهماً للإمارة.

وضم وفد «أراضي دبي» كلاً من ماجدة راشد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري، وماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري، وخليفة الزريم السويدي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية، ومحمد يحيى، مدير إدارة التصرفات العقارية.

وقدّم الوفد عرضاً شاملاً حول المشهد الاستثماري العقاري في دبي، والفرص الواعدة التي توفرها الإمارة، إلى جانب المزايا التنافسية التي تجعل منها وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين. واستعرضت الدائرة خلال الفعالية أبرز المبادرات الاستراتيجية في مجالات التخطيط الحضري الذكي، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى جهود حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية.

كما تم تسليط الضوء على عمق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند والمبادرات المشتركة لدعم تدفق الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي.

وأكدت ماجدة علي راشد أن إطلاق المبادرة من نيودلهي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون العقاري بين دبي والهند، ويعكس التطور المستمر في البيئة الاستثمارية في الإمارة، بما في ذلك التشريعات المرنة والخدمات الرقمية المتقدمة. وأشارت إلى الإعجاب الكبير الذي حظيت به مبادرة «هي الريادة» الخاصة بتمكين المرأة العقارية، ما أدى إلى دعوة الدائرة للمشاركة في تكريم السيدات الرائدات في الهند.

من جانبه، أوضح ماجد المري أن المبادرة تمثل جسراً اقتصادياً يربط بين سوقين عالميين نابضين بالحياة، مؤكداً أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري بفضل بيئتها التنافسية والابتكارية.

وتنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية دبي العقارية 2033 وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل، وتحقيق نمو مستدام مدفوع بالابتكار والتقنيات المستقبلية، بما يعزز مكانة الإمارة بوابة عالمية للاستثمار العقاري ونموذجاً ريادياً في التنمية الحضرية المستدامة.