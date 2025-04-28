شراكة استراتيجية لتشكيل مستقبل التمويل الرقمي إقليمياً

أعلنت «مينا فنتك اسوسييشن» عن إطلاق شراكة استراتيجية مع شركة العالمية للبطاقة الذكية (ISC-International Smart Card)، المزود الرائد في العراق لخدمات الدفع الرقمي، وحلول التكنولوجيا المالية، وخدمات الهوية الرقمية، كأحدث عضو مؤسسي لها، ومن المقرر أن يحفز هذا التحالف الاستراتيجي الابتكار، ويسرّع من تبنّي المدفوعات الرقمية، ويدفع التحول المالي الشامل في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعبر هذه الشراكة، تستضيف MFTA وISC سلسلة منظمة من الفعاليات ذات التأثير القوي في مختلف المراكز الرئيسة بالمنطقة، وستجمع هذه الفعاليات بين رواد التكنولوجيا المالية، والقادة التنظيميين، ورواد التكنولوجيا، للمشاركة في الحوار، وتشكيل أجندة التكنولوجيا المالية الإقليمية. ستوفر هذه المبادرات منصة لمعالجة التطور التنظيمي، وتعزيز التعاون، وتسليط الضوء على الموجة التالية من التمويل الرقمي.

يمثل انضمام ISC إلى مجتمع التكنولوجيا المالية، لحظة محورية في تعميق التعاون عبر الحدود، وتعزيز هذه الروح لدفع الابتكار المستدام والنمو الشامل داخل القطاع المالي. سيتم تطوير مبادرات مشتركة بالتنسيق الوثيق مع البنوك المركزية، والسلطات، وأصحاب المصلحة في نظام التكنولوجيا المالية.

ومن المقرر الكشف عن مبادرات رئيسة وبرامج إقليمية في الأسابيع المقبلة، ما يعِد بفرص مثيرة لكل من رواد التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي الأوسع.