مجموعة ملتیبلاي تسجل أرباحاً بقيمة 572 مليون درهم للربع الأول



أعلنت مجموعة ملتيبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، والتي أظهرت تسجيل المجموعة لصافي أرباح، باستثناء التغييرات في القيمة العادلة، بلغت 572 مليون درهم قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، بنمو نسبته 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (482 مليون درهم في الربع الأول 2024).

وجاء هذا النمو في الأرباح مدفوعاً بالأداء القوي عبر مختلف قطاعات الأعمال. وبلغ صافي الأرباح المعلنة 210 ملايين درهم، شاملة أكثر من 133 مليون درهم من الخسائر الدفترية الناتجة عن التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة، بسبب تقلبات السوق الدورية، دون أن يكون لها تأثير على الأداء التشغيلي للأعمال، وهو ما تم تعويضه بدخل استثماري بلغ 328 مليون درهم إماراتي. وتركز المجموعة، ضمن محفظتها التشغيلية الأساسية، على تعزيز أوجه التآزر والتكامل بين الشركات التابعة لكل قطاع، مع إعطاء أولوية لتسريع وتيرة التحول الرقمي ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وهو ما ينعكس في مواصلة تحقيق نمو قوي ومستدام في الإيرادات.

وارتفعت إيرادات «مجموعة ملتيبلاي» بنسبة 50 % على أساس سنوي لتصل إلى 585 مليون درهم، مدفوعة بالنمو عبر مختلف القطاعات الرأسية، إلى جانب دمج «ذا جرومينج كومباني هولدينج»، و«مركز إكسلنس لتعليم قيادة السيارات»، بالإضافة إلى دمج كامل لشركة «باك لايت ميديا» خلال ربع السنة. وحافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستوى قوي بلغ 49 %، مما يعكس استمرارية الربحية عبر القطاعات التشغيلية الأساسية.

كما ارتفع صافي الأرباح من الشركات التابعة بنسبة 26 %، مدفوعاً بنمو صافي الأرباح في قطاع اللياقة الصحية والجمال بأكثر من 120 %، وزيادة صافي الأرباح في قطاع الإعلام والاتصال بنسبة 38 %، وذلك نتيجة للنمو العضوي وغير العضوي. من جهة أخرى، ارتفعت حصة الخسائر من مشروع كاليون المشترك إلى 25 مليون درهم في الربع الأول 2025 مقارنة بـ14 مليون درهم في الربع الأول 2024، نتيجة تطبيق المحاسبة التضخمية المفرطة، واستهلاك أصول الضرائب المؤجلة.

وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على قوتها مع رصيد نقدي بلغ 1.73 مليار درهم. وجددت المجموعة التأكيد على فعالية استراتيجيتها طويلة الأمد عبر بناء محفظة متنوعة من الأصول القوية ضمن القطاعات التشغيلية الأساسية، إلى جانب الاستثمار في أصول واعدة تحت ذراع «ملتيبلاي+» لتحقيق عوائد بنمو من خانتين. وفي إطار ذراع «ملتيبلاي+»، أغلقت المحفظة العامة للأسواق المالية الربع بقيمة سوقية بلغت 32 مليار درهم، مقارنة باستثمار أولي بلغ 15 مليار درهم.