"أدنوك" تستكمل عملية بيع ناجحة لأسهم في "أدنوك للإمداد والخدمات" بقيمة 1.16 مليار درهم





أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم عن إتمامها بنجاح عملية الطرح الموجهة للمؤسسات الاستثمارية لـ 222 مليون سهم تقريباً من أسهم رأسمال شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي.إل.سي "أدنوك للإمداد والخدمات" أو “الشركة”، بقيمة 1.16 مليار درهم، وهو ما يُعادل تقريباً نسبة 3% من إجمالي رأس المال المُصدر للشركة.

ويعكس هذا الطرح تركيز "أدنوك" المستمر على خلق قيمة استثمارية مستدامة للمساهمين، وتنفيذ إستراتيجيتها التي تهدف إلى إدراج أسهم شركاتها المدرجة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال “MSCI”.

وستساهم هذه الصفقة في تعزيز سيولة تداول أسهم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" من خلال زيادة نسبة أسهمها الحرة المتداولة إلى 22% تقريباً، وتنويع قاعدة مساهميها.

كما تتوقع "أدنوك" أن يتيح هذا الطرح مساراً لإدراج محتمل لأسهم الشركة ضمن مؤشر “MSCI”، معززاً بذلك مستوى وعي المستثمرين المحليين والدوليين بمكانة أدنوك للإمداد والخدمات" وقيمتها الاستثمارية المميزة كشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة في العالم.

وشهدت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" نموا ملحوظا منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو 2023، حيث استمرت في تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية ومستدامة، وعائداً إجمالياً للمساهمين تجاوز 170%.

وأعلنت الشركة عن نتائج أعمال قياسية ، خلال النصف الأول من عام 2025، حيث شهدت إيراداتها نمواً بنسبة 40% على أساس سنوي، كما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26% على أساس سنوي لتبلغ 2.7 مليار درهم، فضلاً عن نموها بمعدل يقارب الضعف مقارنة بمستوى الأرباح عند الإدراج في السوق المالي لتبلغ 4.2 مليار درهم بنهاية عام 2024، وهو ما يؤكد نجاح تنفيذ إستراتيجيتها التي تركز على تنويع نموذج أعمالها وضمان مرونته.

وتواصل شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" تنفيذ إستراتيجية أعمالها الطموحة مدعومةً بإيرادات ثابتة متعاقد عليها على المدى البعيد بقيمة 95.5 مليار درهم، مما يعزز مرونة ووضوح الرؤية المستقبلية لخطط أعمالها على المدى البعيد.

كما يواصل سير تنفيذ الاستثمارات الرامية إلى تحقيق النمو وفقاً للخطط الموضوعة، إذ تهدف شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" تحقيق معدل نمو سنوي في الإيرادات في الحدود القصوى لنسبة 20% لعام 2025، فضلاً عن نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الحدود الوسطى لنسبة 20% خلال العام ذاته.

ويؤكد إجماع محللي المؤسسات المالية المحلية والدولية الـ17 التي تغطي شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" على منح توصية "الشراء" لأسهمها قوة وموثوقية أعمالها.

وقامت الشركة كذلك بتحديث توجيهاتها لعام 2025، وزيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% لتصل إلى 1.053 مليون درهم، بما يتماشى توزيعات الأرباح التي تم اعتمادها عند طرحها وإدراج أسهمها.

وتتميز "أدنوك للإمداد والخدمات" بمكانة رائدة تمكنها من الاستمرار في تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين، بدعم من "أدنوك" عبر ملكيتها لحصة الأغلبية على المدى البعيد.

وشهد الطرح طلباً كبيراً من قبل المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الدولي، حيث تجاوز حجم الطلب الإجمالي القيمة المستهدفة بمعدل تقريبي بلغ سبع مرات خلال فترة عملية بناء سجل الأوامر التي استمرت لـ 4 ساعات تقريباً، وهو من ضمن أعلى المعدلات التي شهدتها عمليات الطرح الثانوي في المنطقة.

وتم تحديد سعر البيع بمبلغ 5.25 درهم للسهم الواحد، ما يمثل أقل خصم على الإطلاق تشهده عملية طرح ثانوي في المنطقة، فيما يشكل هذا الطرح إضافة جديدة مهمة إلى السجل الحافل لأدنوك عالمياً بإتمام معاملات أسواق رأس المال، والذي يساهم بصورة مستمرة في خلق وتعزيز القيمة للمستثمرين، واستقطاب الاستثمارات الدولية وترسيخ مكانة أبوظبي كأحد أسرع المراكز المالية نمواً على مستوى العالم.

كما ساهمت الطروحات السابقة لكلٍ من "أدنوك للغاز" و"أدنوك للحفر" و"أدنوك للتوزيع" في إدراج أسهم الشركات الثلاث ضمن مؤشر “MSCI”، وشهدت هذه الشركات زيادة في متوسط حجم التداول اليومي بمعدل خمسة أضعاف تقريباً، ونمواً بأكثر من الضعفين في متوسط ملكية المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة تجاوزت 40% في متوسط تغطية بحوث المحللين.

وسيساهم هذا الطرح في دعم تطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة وموثوقة لرؤوس الأموال العالمية.

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة "أدنوك" ، بهذه المناسبة، يسرّنا الإعلان عن إتمام الطرح المؤسسي لأسهم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بقيمة 1.16 مليار درهم بنجاح، وذلك بعد الإقبال الاستثنائي الذي شهده من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تجاوز حجم الطلب الإجمالي القيمة المستهدفة بمعدل تقريبي بلغ 7 مرات خلال فترة الطرح التي استمرت لـ 4 ساعات تقريباً.

وأضاف أن هذا الطرح يؤكد الالتزام الراسخ بخلق قيمة استثمارية مستدامة للمساهمين على المدى البعيد، كما يدعم تنفيذ الإستراتيجية الشاملة الرامية إلى ضمان إدراج شركاتنا المدرجة ضمن المؤشرات العالمية.

وأوضح أن هذا الطرح سيساهم في رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة للشركة من حوالي 19% إلى 22% تقريباً، مما سيعزز سيولة تداول أسهمها، وتنويع قاعدة مساهميها، إضافة إلى إتاحة مسار واضح لإدراج أسهمها ضمن مؤشر MSCI، وعبر ملكيتها لحصة الأغلبية، ستستمر "أدنوك" بالتزامها بدعم "أدنوك للإمداد والخدمات" لتنفيذ خطط نموها الطموحة، والتركيز على خلق وتعزيز القيمة الاستثمارية للمساهمين على المدى البعيد.

وتعد شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ذراع "أدنوك" للخدمات اللوجستية المتكاملة لقطاع الطاقة والشحن، حيث تقدّم حلولًا بحرية ولوجستية آمنة وموثوقة وفعّالة عبر مختلف مراحل ومجالات سلسلة القيمة لأكثر من 100 عميل عالمي فيما يزيد على 50 دولة.

وبفضل أسطولها الذي يضم أكثر من 340 سفينة مملوكة لها وما يزيد عن 600 سفينة يتم استئجارها سنوياً، تساهم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" في استدامة إمدادات الطاقة بشكل موثوق وبتكلفة مناسبة إلى الأسواق العالمية.

وتقوم الشركة بدور مهم في تسريع تنفيذ إستراتيجية "أدنوك" للنمو والمساهمة في جهود دولة الإمارات لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للشحن والخدمات اللوجستية.

وبصفتها مساهماً مالكاً لحصة الأغلبية، تلتزم "أدنوك" تجاه ضمان استمرار نجاح وتطور شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ودعم طموحاتها للنمو.