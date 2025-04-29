أداء قوي لـ«إينوك» في 2024 وتعزيز حضور المجموعة في 60 دولة

أعلنت مجموعة إينوك تحقيق أداء قوي في عام 2024، ما يعكس تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها القائمة على خمس ركائز أساسية.

ووسعت المجموعة نطاق خدماتها لتصل إلى أكثر من 129 مليون عميل عبر شبكة تضم أكثر من 200 محطة خدمة في دولة الإمارات، مع تعزيز حضور أعمالها في أكثر من 60 دولة حول العالم.

واستعرضت مجموعة إينوك أبرز إنجازاتها عبر مختلف قطاعات أعمالها خلال اجتماعها السنوي لعام 2025 في دبي. وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تواصل مجموعة إينوك تسريع جهودها لبناء مستقبل مستدام لقطاع الطاقة.

ويعزى الأداء القوي الذي حققناه في عام 2024 إلى تركيزنا المتواصل على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتبنّي أحدث التقنيات الرقمية، وتوسيع نطاق حضورنا على الساحة العالمية.

وافتتحت «إينوك» 9 محطات خدمة جديدة خلال عام 2024 في مواقع متفرقة شملت مختلف إمارات الدولة.

واحتفلت «تسجيل» بمرور 25 عاماً على انطلاقها بافتتاح 6 مواقع جديدة، بالإضافة إلى إطلاق أربع محطات «إينوك لينك» الذكية، في خطوة تهدف إلى توسيع وتعزيز شبكة إينوك.

وقد تكلل التزام المجموعة بتحقيق التميز في الخدمة ضمن إطار الركيزة الاستراتيجية «العميل أولاً»، بالحصول على 15 جائزة مرموقة.

ولعب التوسع العالمي الاستراتيجي دوراً محورياً في نجاح مجموعة إينوك خلال عام 2024، حيث عززت عملياتها في أكثر من 60 سوقاً حول العالم، كان أبرزها اكتمال مشروع «ربط خط أنابيب هورايزون جي بي يو تي» في سنغافورة.

كما وسّعت المجموعة نطاق حضورها في قطاع زيوت التشحيم ليشمل أكثر من 10 أسواق جديدة، وأصبحت زيوتها البحرية متوفرة في أكثر من 400 ميناء محلي وإقليمي ودولي.

وسجلت «إينوك» معدل توطين بلغ 52% خلال عام 2024، شمل نسبة 100% في المناصب التنفيذية و80% في الإدارة العليا. كما واصلت المجموعة تعزيز ممارسات الاستدامة بقطاع الطيران.