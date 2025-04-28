«كاشيو» و«فيزا» تطلقان «منصة كاشيو للسفر»

أطلقت شركة كاشيو بالشراكة مع فيزا، «منصة كاشيو للسفر»، حلّ المدفوعات المتطور المصمم للتصدي للتحديات التشغيلية والمالية المرتبطة بقطاع السفر، يأتي هذا الإطلاق ضمن إطار فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025.

صُمّمت «منصة كاشيو للسفر» لمساعدة الشركات على مواجهة مخاطر الاحتيال، وضعف إدارة البطاقات، وبطء عمليات تسديد الأموال، ومحدودية رؤيتها فيما يتعلّق بالتدفق النقدي والمكافآت، والرسوم الباهظة عند تحويل العملات. تمكّن المنصة الجديدة الشركات من التحكم الكامل في إنفاقها حول العالم من خلال تمكينها من إصدار بطاقات افتراضية فورية مرتبطة بكل سجل حجز، وتحديد حدود الإنفاق لكل بطاقة، والوصول إلى بيانات المعاملات مباشرة بغض النظر عن العملات المستخدمة. تتيح المنصة إجراء مدفوعات سلسة بالدرهم الإماراتي، والريال السعودي، والدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مما يساعد وكالات السفر على إدارة مخاطر تحويل العملات مع تبسيط عمليات الإدارة، وتعظيم الهوامش، وتقليل تكاليف الحجز والتصدي لمخاطر الاحتيال. بفضل إمكانيات كاشيو الآلية للتسديد، تتخلص شركات السفر من العمليات اليدوية المعرضة للأخطاء، وتحصل على تقارير مالية بصورة أسرع وأكثر دقة.

يوفّر حل «كاشيو للسفر» لوكالات السفر الإلكترونية، وشركات إدارة السفر، وشركات إدارة الوجهات، وفرق السفر للشركات، الأدوات اللازمة لتحسين التدفق النقدي، وتتبع نفقات الرحلات بصورة لحظية، والتمتع بخصومات على كل معاملة. يأتي إطلاق المنصة الجديدة خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025 كخطوة استراتيجية لمواءمة النمو المتسارع لقطاع السفر في الإمارات، والذي من المتوقع أن يسهم بمبلغ 100 مليار دولار في الاقتصاد الوطني.

وأعرب أرمين مرادي، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كاشيو، عن حماسه لإطلاق المنصة الجديدة قائلاً: «يسعدنا الكشف عن حل «كاشيو للسفر» خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، الحدث المثالي لتسليط الضوء على الطاقة والابتكار والفرص المتاحة في قطاع السفر. تتطلب شركات السفر في الإمارات العربية المتحدة طرقاً أكثر ذكاءً وشفافية لإدارة نفقاتها. نفتخر بإطلاق هذا الحل المصمم خصيصاً للارتقاء بعمليات شركات السفر وتسريع نموها وكثافة حجم أعمالها وتوفير التحكم والأتمتة والمكافآت في منصة واحدة فعالة. ومع تربّع دولة الإمارات على المرتبة السادسة عالمياً في إنفاق السياح الدوليين، مسجلةً إيرادات بقيمة 51.9 مليار دولار أمريكي، يُعد هذا القطاع حيوياً لتعزيز الاقتصاد، ونحن فخورون بدعمه بالبنية التحتية المالية المناسبة. لقد أسهم الدعم الاستراتيجي من فيزا ورؤيتها العالمية في الارتقاء بهذا المنتج لتلبية المتطلبات المحددة لقطاع السفر».

ومن جهتها، أضافت سليمة غوتييفا، نائب رئيس فيزا والمدير الإقليمي للشركة بدولة الإمارات: «يُعد الشرق الأوسط من أسرع مناطق السياحة نمواً في العالم، ويُعتبر قطاع السفر ركيزة أساسية لتنويع اقتصاد المنطقة. نفتخر بالتعاون مع كاشيو لتقديم هذا الحل المتطور المصمم لتحديث مدفوعات شركات السف والمساهمة في تحقيق الأهداف السياحية طويلة الأمد للمنطقة. يعكس حل «كاشيو للسفر» قوة شراكتنا مع كاشيو، فهي تجمع بين البنية التحتية العالمية لمدفوعات فيزا والتزام كاشيو بالابتكار لتحقيق أثر ملموس على الشركات».