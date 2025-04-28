مكتب «حبيب الملا ومشاركوه» يتوسع إقليمياً في مصر

يرسّخ مكتب «حبيب الملا ومشاركوه» مكانته كمكتب قانوني رائد في المنطقة من خلال الدخول إلى بوابة أفريقيا بافتتاح مكتبه الجديد في مصر. يعكس هذا التوسع التزام الشركة بتقديم خدمات قانونية عالمية المستوى في الأسواق الرئيسية، كما يعكس عمق العلاقات التجارية والاستثمارية المتزايدة بين الإمارات ومصر.

مع تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى مصر بوتيرة متزايدة، أصبحت مصر وجهة استراتيجية للشركات التي تتطلع إلى التوسع والنمو. وانطلاقاً من هذا الزخم، يجلب مكتب «حبيب الملا مشاركوه» خبراته العميقة وتأثيره الإقليمي وحلوله القانونية المتخصصة لخدمة بيئة الأعمال الديناميكية في مصر.

وقال الدكتور حبيب الملا، مؤسس مكتب «حبيب الملا ومشاركوه»: «يأتي توسعنا في مصر كخطوة استراتيجية في مسيرة شركتنا. فالإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، إلى جانب ما تمتلكه من كفاءات قانونية عالية، تتماشى بشكل مثالي مع رؤيتنا لتقديم استشارات وحلول قانونية استراتيجية عبر الحدود. ومع استمرار نمو الاستثمارات الإماراتية في مصر، نحن ملتزمون بدعم الشركات من خلال خبرتنا الإقليمية العميقة وفِرقنا القانونية المتخصصة في مختلف القطاعات.

وعبّر محمد الخطيب، الشريك الرئيسي ورئيس قسم التقاضي، عن فخره بتوسّع الشركة في بلده الأم، قائلًا: «لطالما كانت مصر حجر أساس في الإطار القانوني والاقتصادي للمنطقة، ويشرفنا أن نوفر خبراتنا في سوق ليس فقط سريع النمو ولكن أيضاً مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإمارات. هذه الخطوة تعزز قدرتنا على دعم عملائنا من خلال وجود محلي مع الحفاظ على معاييرنا العالمية. نحن هنا لنقدم للشركات أعلى مستويات الاستشارات القانونية، مما يضمن لها التنقل في المشهد القانوني المصري المتطور بثقة ونجاح».