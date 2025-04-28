«جلف هاوس» تختار نخلة جميرا لإطلاق أول مشاريعها في دبي

أعلنت جلف هاوس للتطوير العقاري، عن إطلاق «أولايا ريزيدنسز»، أول مشاريعها العقارية في دبي، في قلب نخلة جميرا.

وتم تكليف شركة ميتروبوليتان بريميوم بروبرتيز، كشريك حصري للمبيعات لهذا المشروع.

ومن المتوقع تسليم المشروع في الربع الأخير من عام 2027.

وقال المهندس محمد مانع سلطان أبا العلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جلف هاوس: «يمثل مشروع أولايا ريزيدنسز بالنسبة لنا أكثر من مجرد مشروع سكني، بل تجسيد حيّ ورمز للمعيشة الراقية والتميز الشخصي. ونحن في جلف هاوس، نؤمن بأن المعيشة الاستثنائية لا تقتصر فقط على العناصر الجمالية، ولهذا نقوم بتصميم مشاريعنا لتقدم خدمة مخصصة، وتعكس اهتماماً بالغاً بالتفاصيل، وتوفر تجربة سلسة للعملاء، بدءاً من عملية الشراء وحتى استلام الوحدة العقارية.»

من جانبها، قالت ماريا كارمالوفا، رئيسة المبيعات الحصرية في شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: «تُعدّ نخلة جميرا من منظور استثماري، من أكثر المناطق جاذبية وأفضلها أداء في دبي، ولهذا فقد تم بيع 20% من مشروع أولايا ريزيدنسز حتى قبل إطلاقه الرسمي. وتتميز منطقة نخلة جميرا بمحدودية المشاريع الفاخرة الجديدة، مقارنة بالطلب القوي على وحدات الإيجار من مستأجرين ذوي ملاءة مالية عالية، بالإضافة إلى فرص ممتازة لإعادة البيع، وذلك بفضل موقعها المركزي ومحيطها المرموق».

وتتألف الوحدات السكنية في المشروع من شقق بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وشقق دوبلكس بثلاث إلى خمس غرف نوم.

ويضم المشروع 18 شقة دوبلكس في الطابق العلوي، مع مسبح خاص، و16 شقة في الطابق الأرضي، بمساحات تتراوح بين 2200 و4000 قدم مربعة.