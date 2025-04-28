35 % قفزة أعمال التأمين في مركز دبي المالي العالمي

يستضيف مركز دبي المالي العالمي، أضخم تجمع تاريخي لخبراء التأمين وإعادة التأمين، وذلك ضمن مؤتمر دبي الدولي للتأمين 2025، ويستقبل الحدث 1700 مشارك من 82 دولة، ما يؤكد على الدور المحوري الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي، بوصفه المركز الوحيد المتخصص في قطاع التأمين وإعادة التأمين في المنطقة، ونجح الحضور في تحديد مواعيد لأكثر من 6000 اجتماع، بهدف إبرام صفقات، فيما نجح المركز في تحقيق 35 % نمواً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

وشهد مؤتمر دبي الدولي للتأمين، الذي استضافه المركز، بالشراكة مع شركة «جلوبال ري إنشورنس»، زيادة كبيرة في عدد الحضور، مقارنة بعام 2024، حيث بلغ عدد الحضور حينها 1300 مشارك. ولقد أُغلق باب التسجيل في المؤتمر هذا العام قبل شهر من موعده، نتيجة للإقبال غير المسبوق. كما تم تمديد فترة انعقاد الحدث لتستمر 3 أيام، مع التركيز على المستجدات والتوجهات الحديثة في القطاع، والتي تشمل تغير المناخ، والتطورات الجغرافية، والتحولات التكنولوجية، والمخاطر الناشئة، والأساليب المبتكرة لنمذجة المخاطر، وغيرها.

نمو الأقساط

وقالت علياء الزرعوني الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، في كلمتها الافتتاحية لمؤتمر دبي الدولي للتأمين، إن المركز حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 35 % في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، حيث ارتفعت من 2.6 مليار دولار، إلى 3.5 مليارات دولار خلال عام 2024.

وضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، كشف مركز دبي المالي العالمي، بالاشتراك مع شريكه البحثي مركز «آسيا هاوس»، عن تقرير حصري يحمل عنوان «ترسيخ المرونة: الفرص المتاحة لقطاع التأمين العالمي». وقد أشار التقرير إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة لشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في ظل مساعي القطاع لتقليص الفجوة بين الأصول المؤمّنة وغير المؤمّنة، واستقطاب الاستثمارات اللازمة.

أنظمة مرنة

وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، تعقيباً على التقرير، ودور قطاع التأمين في مركز دبي المالي العالمي في دعم اقتصاد دبي: «يتمتع مركز دبي المالي العالمي بموقع استراتيجي قوي، يمكّنه من توسيع وتعزيز دوره كمركز رائد للتأمين في المنطقة، وذلك بفضل ما يتميز به من قوانين وأنظمة متطورة ومتوازنة. وإن البيئة المستقرة والفاعلة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي لشركات الخدمات المالية، بالإضافة إلى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، ساهمت في تعزيز مكانة دبي كمركز قوي لشركات التأمين. ويتجلّى ذلك في الارتفاع الكبير الذي شهده إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في 2024 بنسبة 35 %، ليصل إلى رقم قياسي، قدره 3.5 مليارات دولار.

ويستضيف مركز دبي المالي العالمي أكثر من 125 مؤسسة تعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين، وندعوها إلى الاستفادة من النقاط المحورية التي تناولناها في أول تقرير شامل لنا حول الفرص المتاحة أمام قطاع التأمين على مستوى العالم».

ويُركز التقرير على النمو الذي يحققه قطاع التأمين العالمي، والذي تصل قيمته إلى 8 تريليونات دولار، مدفوعاً بالطلب الكبير على قدرته في تعزيز مرونة الاقتصادات والشركات على تحمل الظواهر المناخية الحادة، والهجمات السيبرانية، والتي تتسم بتزايد وتيرة حدوثها وقوتها. ويتجلى الازدهار في منطقة الشرق الأوسط، حيث نما قطاع التأمين بشكل كبير، بسبب الحاجة إلى تأمين تدفقات رؤوس الأموال الهائلة التي تُضخ في مشاريع البناء، ومشاريع الطاقة الضخمة التي تشهدها المنطقة.

استثمارات هائلة

ويشهد قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً، ويتمتع بوضع قوي، يُمكّنه من الاستمرار في التوسع، وذلك بدعم من الاستثمارات الإقليمية الهائلة في مشاريع السياحة والتجزئة والبنية التحتية الضخمة، التي تهدف إلى تنويع الاقتصادات، وتقليل الاعتماد على إنتاج الوقود الأحفوري. وكمثال على ذلك، تصدرت دبي قائمة المدن العالمية في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في قطاع السياحة خلال النصف الأول من عام 2024.

ويتزايد أيضاً وعي المستهلكين في المنطقة، وإقبالهم على منتجات التأمين. ويعود ذلك جزئياً إلى البيئة التنظيمية المواتية، التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي، ما أدى إلى استقطاب المزيد من شركات التأمين الأسير وشركات تكنولوجيا التأمين (InsurTechs)، بالإضافة إلى تعزيز مكانته كمركز عالمي لوكلاء الإدارة العامة (MGAs). وتسهم الزيادة في أعداد وكلاء الإدارة العامة في تعزيز سوق التأمين المحلية، وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة من المنتجات التأمينية، وزيادة الإقبال على استخدام التأمين.

الذكاء الاصطناعي

وتبحث شركات التأمين في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط وتسريع إجراءات معالجة المطالبات، وتخصيص المنتجات والخدمات وتوزيعها. أما شركات تكنولوجيا التأمين، التي كانت تُرى سابقاً كمنافس محتمل، فإنها تتجه الآن نحو التعاون مع الشركات التقليدية، لتقليل الأعباء التنظيمية وتكاليف الاستثمار. وفي الوقت نفسه، تفتح تقنية الويب 3، والأصول الرقمية المشفرة، آفاقاً لنمو قطاع التأمين، مع بروز التمويل اللامركزي كاتجاه مالي عالمي رئيس.