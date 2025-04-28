طيران الإمارات وفلاي دبي تحققان إنجازاً قياسياً بتسجيل أكثر من 5 ملايين مسافر عبر شبكتهما المشتركة خلال العام الماضي

تواصل طيران الإمارات وفلاي دبي ترسيخ معايير التميّز في شراكات قطاع الطيران، مع تسجيل إنجاز بارز بنقل 5 ملايين مسافر عبر شبكتهما المشتركة خلال العام الماضي، ما يعكس نمواً لافتاً بنسبة 36% في أعداد المسافرين المشتركين مقارنة بالعام الذي سبقه.

ويمثل هذا الإنجاز محطة جديدة ضمن مسيرة تمتد لأكثر من سبع سنوات من التنسيق الوثيق والرؤية المشتركة لتسهيل السفر وتعزيز ربط دبي بالعالم. وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، تواصل طيران الإمارات وفلاي دبي جهودهما لجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم اتصالاً، عبر إضافة 400 وجهة إلى خارطة التجارة الخارجية والسياحة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس مجلس إدارة فلاي دبي: "شكّلت شراكة طيران الإمارات وفلاي دبي نقطة تحول لكلا الناقلتين، وتُعدّ نموذجاً يحتذى في التميز التعاوني الذي أتاح للمسافرين خيارات أوسع وتجارب سفر أفضل، مدعومة بشبكة وجهات عالمية تربط بين مختلف أنحاء العالم، وإننا إذ نحتفي بما تحقق من إنجازات حتى الآن، فإننا نتطلع إلى آفاق جديدة من النمو، بشكل يعزز مكانة دبي كمحور عالمي رائد، ويسهم في رسم ملامح مستقبل السفر الجوي على مستوى المنطقة والعالم".

ومنذ انطلاق الشراكة عام 2017، استفاد أكثر من 22 مليون مسافر من مزايا السفر عبر الشبكة المشتركة للناقلتين، التي جمعت بين قوة شبكة طيران الإمارات وسلاسة رحلات فلاي دبي، مقدمة جدول رحلات متكامل، وبرنامج ولاء موحد يواصل تقديم مكافآت استثنائية.

بدأت الشبكة المشتركة بـ29 وجهة فقط في عام 2017، واليوم تضم أكثر من 240 وجهة في أكثر من 100 دولة، معززة بتجربة متكاملة على الأرض تشمل إجراءات تسجيل سلسة، وتحويل أمتعة فعال، وجداول رحلات مُحسنة، واتصالاً مباشراً عبر مطار دبي الدولي من خلال الوصول إلى مبنى الركاب 3.

ويستفيد المسافرون يومياً من نحو 295 رحلة عبر اتفاقية شراكة الرموز، ما يتيح لهم خيارات أوسع ومواعيد أكثر مرونة، كما تسير فلاي دبي أكثر من 330 رحلة أسبوعياً من مبنى الركاب 3 إلى وجهات شهيرة مثل زنجبار وكاتماندو وكابي والرياض ونابولي.

وبات بإمكان عملاء طيران الإمارات الوصول إلى أكثر من 132 وجهة تخدمها فلاي دبي، فيما يستطيع مسافرو فلاي دبي استكشاف أكثر من 142 وجهة ضمن شبكة طيران الإمارات.

وتواصل الناقلتان تقديم تجارب سفر عالمية المستوى، مدفوعة بنمو قدره 31% في الطلب على السفر في المقصورات المميزة، مما يؤكد قوة العروض والخدمات التي تقدمها الناقلتان.

وخلال العام الماضي، أطلقت طيران الإمارات رحلات إلى بوغوتا في كولومبيا وأنتاناناريفو في مدغشقر، مع خطط لإضافة وجهات جديدة إلى دا نانغ في فيتنام وسيام ريب في كمبوديا وشينزن في الصين هذا الصيف. كما أعلنت فلاي دبي عن إضافة 10 وجهات جديدة منها أنطاليا وبازل والعلمين استعداداً لموسم الصيف.

ويواصل برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج الولاء المشترك والحائز جوائز، تقديم قيمة مضافة للأعضاء ومكافآت مجزية. ويستفيد أكثر من 35 مليون عضو حول العالم من مزايا اكتساب الأميال واستبدالها عبر طيران الإمارات وفلاي دبي.

يمكن حجز التذاكر عبر المواقع الإلكترونية emirates.com وflydubai.com، أو عبر تطبيق طيران الإمارات، ومتاجر طيران الإمارات، ومراكز الاتصال التابعة للناقلتين، أو عبر وكلاء السفر المعتمدين.

وانطلاقاً من مقرها في دبي، أنشأت فلاي دبي شبكة تضم أكثر من 130 وجهة يخدمها أسطول من 89 طائرة. ومنذ بدء عملياتها في يونيو 2009، التزمت فلاي دبي بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين مختلف الثقافات عبر شبكتها المتنامية باستمرار.

وصبغت فلاي دبي رحلة انطلاقتها بعدد من الإنجازات:

· شبكة موسعة: شبكة وجهات تضم أكثر من 130 وجهة في 55 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

· فتح الأسواق غير المخدومة: افتتاح أكثر من 97 وجهة جديدة لم يكن لها سابقاً رحلات جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية من دبي.

· كفاءة الاسطول: تشغل أسطولاً موحداً من 89 طائرة بوينغ 737 ويتضمن: 29 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد و56 بوينغ 737 ماكس 8 و 03 بوينغ 737 ماكس 9.

· تعزيز التواصل: نقلت أكثر من 120 مليون مسافر منذ انطلاقتها في العام 2009.