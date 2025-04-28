بلدية دبي تستعرض مشاريعها السياحية الرائدة

تشارك بلدية دبي في معرض «سوق السفر العربي» للعام 2025، حيث تستعرض أفضل ممارساتها ومشاريعها السياحية الاستراتيجية الرائدة والمبتكرة.

وستقدم بلدية دبي خلال فترة المعرض رؤى شاملة حول مشاريع سياحية عالمية المستوى تعمل على تنفيذها، أبرزها مشروع «ثيرم دبي»؛ الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والأطول في العالم، بتكلفة 2 مليار درهم.

ويدعم ثيرم دبي مستهدفات «استراتيجية جَودة الحياة في دبي»، بأن تكون دبي ضمن أفضل 10 مدن في جودة الحياة بحلول عام 2033.

إلى جانب ذلك، تُسلّط بلدية دبي على حزمة شاملة من المشاريع التنموية المبتكرة التي ستُحدث تحولاً نوعياً في مفاهيم تصميم الشواطئ العامة في دبي وبنيتها التحتية، لتعزز من سمعة شواطئ دبي وجاذبيتها وتألقها كوجهات عالمية رائدة.

كما تستعرض مشاريعها الترفيهية والرياضية في حدائق ومرافق الإمارة، منها مسار المشي الجبلي في حديقة مشرف الوطنية؛ الأول والأطول من نوعه في قلب إمارة دبي، بطولٍ يصل إلى 9.7 كم، ويضم «مشرف هب» إحدى المبادرات الترفيهية التي تجمع باقة من الخدمات الترفيهية المتكاملة. إلى جانب مضمار حتا للدراجات الجبلية بطول 86 كم.

كما ستسلّط البلدية الضوء على مكانة سوق ديرة التاريخي كوجهة سياحية عريقة بالإمارة وجهودها في عمليات تطويره وتحديثه بما يحافظ على قيمته الرمزية ومكانته التاريخية. وزودت بلدية دبي الأسواق بالعديد من المرافق التي تشمل مصلى للسيدات يتوافق مع متطلبات أصحاب الهمم، ومظلات مبتكرة، وإنارة، ومقاعد جلوس متعددة، وحمامات ذكية.

وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «سوق السفر العربي، حدث سنوي استثنائي في قطاع السياحة والسفر، وتشارك بلدية دبي ضمن فعالياته لاستعراض رؤيتها المستقبلية للسياحة القائمة على تطوير ممارسات ومشاريع استراتيجية رائدة، تنسجم مع مفاهيم الاستدامة والابتكار، التي توفر مستويات متقدمة في جَودة الحياة والرفاهية، ما يسهم في جعل دبي مقصداً سياحياً رائداً عالمياً، وترسيخ الهوية الثقافية والسياحية للإمارة، وصولاً إلى تحقيق رؤيتها في أن تكون واحدة من أفضل مدن العالم للعيش والزيارة والاستثمار».