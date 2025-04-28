عجمان تسلط الضوء على الهوية الثقافية والتاريخية والتنوع الحضاري للإمارة

تشارك دائرة التنمية السياحية بعجمان في معرض سوق السفر العربي (ATM) 2025، لتسليط الضوء على تطورات القطاع السياحي في الإمارة، واستكشاف آفاق تعاون جديدة مع شركاء إقليميين ودوليين.

وفي سياق مشاركتها لهذا العام تكشف الدائرة عن قسم جديد مخصص للمتاحف، يبرز الهوية الثقافية والتاريخية الغنية، التي تتميز بها الإمارة، ويعكس التنوع الحضاري المتجذر في عمقها. ويضم هذا القسم ركناً مستقلاً مكرساً لمتحف المنامة، الذي يعد نافذة مميزة للتعريف بتاريخ المنطقة وتراثها الشعبي العريق، مجسداً بأسلوب تفاعلي الموروث الثقافي، الذي شكل ملامح الهوية المحلية عبر الأجيال.

وقال محمود الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان: «تأتي مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي 2025 في ظل النمو المتسارع، الذي يشهده القطاع السياحي في الإمارة.

ويعد المعرض منصة استراتيجية مهمة لاستعراض المقومات السياحية والثقافية، التي تزخر بها إمارة عجمان، وتسليط الضوء على تجاربها المتفردة، إلى جانب تعزيز شراكاتنا مع رواد قطاع السفر والضيافة، بما يدعم جهودنا لترسيخ مكانة عجمان وجهة متميزة على خريطة السياحة الإقليمية والدولية».

وضمن فعاليات المعرض تسلط الدائرة الضوء على بطولة آسيا لبناء الأجسام، التي تستضيفها الإمارة خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو المقبل. وستتضمن المشاركة الكشف عن الهوية البصرية الرسمية للبطولة، في خطوة تهدف إلى الترويج لهذا الحدث الرياضي البارز، وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي، بما يجسد حرص الإمارة على دعم الرياضة ورعاية الرياضيين المحليين والدوليين.

كما ستقدم الدائرة خلال المعرض عرضاً حياً للفنانة الإماراتية الموهوبة هدى الريس، التي ستبدع نحتاً مباشراً لمتحف المنامة، في عمل فني يجسد أصالة الثقافة والتراث الإماراتي.

إلى جانب ذلك ستوفر الدائرة شاشات تفاعلية تستعرض أبرز معالم متاحف عجمان، وتقدم للزوار لمحة عن التجارب الفريدة، التي تنتظرهم خلال زياراتهم المقبلة. وسيضم جناح الدائرة في المعرض 17 جهة عارضة، وتدعو دائرة التنمية السياحية بعجمان جميع زوار المعرض إلى زيارة جناحها في قاعة الشيخ سعيد 1، منصة رقم ME0920.