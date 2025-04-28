مدينة دبي للإنترنت تستضيف أول مراكز ابتكار «تي بي» العالمية في المنطقة

افتتحت شركة «تي بي» (TP) العالمية أوّل مركز ابتكار لها في منطقة الشرق الأوسط، في مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الأولى في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا والتي تلعب دوراً محوريّاً في تعزيز الابتكار الرقمي في المنطقة، ويعكس هذا الحدث التزام الشركة الراسخ بتوسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة استراتيجيّة بارزة في مسيرة الشركة كشريك رئيسي في تمكين الشركات من تحقيق تحوّل رقمي متقدّم مدفوع بالذكاء الاصطناعي.

ويهدف المركز لأن يكون منصّة عالميّة رائدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتصدير المعرفة إلى العالم، من خلال تسريع تنفيذ الاستخدامات القابلة للتوسّع وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. والمركز هو الأوّل ضمن سلسلة مراكز تخطط الشركة لإطلاقها بدول مجلس التعاون.

ويتميّز بتجهيزات تقنيّة متطوّرة تشمل شاشة ثلاثيّة الأبعاد ديناميكيّة ومنصات تفاعليّة حصريّة تُجسّد القصص والأنظمة وحالات الاستخدام الواقعيّة بأسلوب حي وتجريبي. وأكّد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أنّ مجتمع مدينة دبي للإنترنت المزدهر يلعب دوراً ريادياً في تعزيز الابتكار وتوفير البيئة الحاضنة لحلول الذكاء الاصطناعي الرائدة ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وقال: «يتمحور عمل مركز (TP) للابتكار حول التعاون في سبيل الإبداع وتنمية المواهب، ما يجعل منه استثماراً استراتيجياً بمستقبل دبي الرقمي. ويحرص مجتمعنا الرائد بدبي للإنترنت دوماً على دعم مثل هذه المبادرات المبتكرة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وقال منير حجازي ـ الذي يُعد أحد القادة البارزين بعالم الأعمال، ومستشاراً بمجال التحوّل الرقمي، ويشغل حاليّاً منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة مجلس التعاون في شركة (TP): «هذا المركز هو تجسيد فعلي لالتزامنا بدمج الذكاء العاطفي بالذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أفضل للبشر والشركات على السواء. وباعتبارها عاصمة التكنولوجيا في المنطقة، كانت دبي الخيار الطبيعي لاحتضان مركزنا الأوّل».