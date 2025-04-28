أسواق الإمارات تستكمل إعلان نتائج البنوك في أسبوع حافل

تستكمل أسواق الأسهم المحلية الإعلان عن نتائج البنوك والشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025. ومن المقرر أن يقوم 6 بنوك بإعلان النتائج المالية خلال الأسبوع، الذي ينتهي في 2 مايو.

وتتركز اجتماعات مجالس الإدارة لهذه الشركات، على مدار الأسبوع الجاري، والتي ستناقش فيها بشكل رئيس البيانات المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025.

وتتضمن قائمة أبرز البنوك التي ستعلن عن نتائجها المالية هذا الأسبوع، «بنك المشرق، وأبوظبي الأول، والعربي المتحد، وأبوظبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، والتجاري الدولي»، بالإضافة إلى إعلان نتائج شركات دبي للمرطبات، وسوق دبي المالي، وإن إم دي سي إنيرجي، وملتيبلاي، والدار العقارية، وألف للتعليم القابضة، وطيران أبوظبي».

ومن المرجح أن تلعب هذه النتائج دوراً محورياً في تحديد توجهات الأسواق على المدى القصير، حيث تساهم الإعلانات المالية في دعم تدفق السيولة نحو الشركات، التي تحقق أداءً جيداً وتتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية. ارتفاع ثالث وقال بافيك ميهتا، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»: «إن المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع بنسبة

1.29 % خلال الأسبوع الماضي، ويمثل هذا الارتفاع الأسبوعي الثالث على التوالي، وبهذا، الارتفاع، أصبح المؤشر العام لسوق دبي المالي على بعد أقل من 5 % من أعلى مستوياته على الإطلاق».

وذكر «ميهتا» أن المؤشر ارتفع مدعوماً بالأداء القوي لأسهم الشركات الكبرى، مثل «إعمار العقارية»، الذي ارتفع بنسبة

6.58 %، و«إعمار للتطوير»، الذي ارتفع بنسبة 7.36 %، وبنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع بنسبة 3.6 %، وتشكل هذه الأسهم أوزاناً نسبية تبلغ 14.02 % و7.32 % و9.66 % على التوالي في المؤشر العام لسوق دبي المالي، وكانت المساهم الأكبر في الارتفاع الأسبوعي للمؤشر.

وأوضح أن قطاعي العقارات والاتصالات دفع السوق للارتفاع خلال الأسبوع، حيث ارتفعا بنسبة 5.44 % و4.26 % على التوالي، ومن ناحية أخرى، تضمنت القطاعات المتراجعة قطاع المواد الأساسية الذي انخفض بنسبة 9.61 %، بينما انخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 2.60 % خلال الأسبوع. وبالنسبة للأسبوع المقبل، فمن المتوقع أن يعلن بنك المشرق ومجموعة تيكوم عن أرباحهما.

وأضاف أن المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفع 1.23 % خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً ثاني ارتفاع أسبوعي له بعد أن اتبع حركة سعرية مماثلة للمؤشر العام لسوق دبي المالي، مشيراً إلى أن ارتفاع المؤشر جاء مدعوماً بالزيادة البالغة 11.50% في سعر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بعد إعلان نتائجه الإيجابية. وعلى صعيد القطاعات، كان قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية الأفضل أداءً خلال الأسبوع، حيث ارتفعا بنسبة 7.61 %

و 7.08 % على التوالي.