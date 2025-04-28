300 قيادة مالية تبحث في دبي خدمات مبتكرة للتحول الرقمي المصرفي

استعرض «مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية والابتكار»، الذي أقيم بدبي مؤخراً تحت شعار «تمكين الابتكار في التمويل»، التحول الرقمي للخدمات المالية، والابتكارات في الحلول المصرفية الأساسية، إلى جانب الفرص الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية في دولة الإمارات.

شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 300 قيادة من قيادات المؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية، المتخصصة في الحلول المتقدمة للأنظمة المصرفية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الجامعة القاسمية بالشارقة.

استعرضت سيدار للاستشارات الإدارية، وماستركارد وBML للتكنولوجيا، و(AFS) للخدمات المالية العربية، والجامعة القاسمية، خلال جلسات المؤتمر أحدث ما لديها من توجهات وابتكارات لخدمة السوق المصرفي بالدولة، ما سيسهم في تلبية متطلبات النمو المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية، والمتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يحقق ذلك طفرة كبيرة في التكنولوجيا المالية الإسلامية، وتقديم خدمة مبتكرة ومتميزة للعملاء وتعزيز قدرات السوق الاماراتي على تقديم خدمات مصرفية حديثة، تعمل بدورها على دعم الاقتصاد الرقمي.

وأعلن راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لموارد للتمويل عن الشراكات التي نفذتها موارد للتمويل، مع كبرى الشركات خلال الفترة الماضية سواء من داخل الدولة أو خارجها، وكذا ألمح للاتفاقيات التي ستنفذها موارد في وقت لاحق مع كبرى المؤسسات.

وأكد الحرص على توفير منصة تمكين حقيقية لشركات التكنولوجيا المالية، وتقديم كل ما هو ضروري لإطلاق الخدمات المالية الرقمية بسرعة وكفاءة، وتوفير بيئة متكاملة تقدم كل الخدمات الرقمية المتكاملة، مؤكداً أهمية انتهاج سياسة الشفافية وتوفير المعلومات عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، وحصد الفرص والتخطيط لكل الخطوات المستقبلية، للتغلب على كل التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.