«أوكس» الصينية تختار دبي لأول مؤتمر لوكلائها في المنطقة

أعلنت شركة «أوكس» AUX الصينية التي يحمل اسمها شعار «استكشاف بلا حدود»، عن دخولها الرسمي إلى السوق الإماراتية، واختارت دبي لأول مؤتمر لوكلائها في المنطقة بحضور نخبة من كبار التنفيذيين في المجموعة وخبراء القطاع وأعضاء الفريق المحلي للمبيعات في الإمارات.

وتأسست مجموعة «أوكس» في عام 1986، وهي مجموعة صناعية متعددة الأنشطة تشمل مجالات: التكييف، استخدام وتوزيع الطاقة، الطاقة المتجددة، والخدمات الطبية. وفي عام 2024، تجاوزت إيرادات المجموعة 12 مليار دولار أمريكي، ويعمل بها أكثر من 40,000 موظف حول العالم، مع حضور عالمي في أكثر من 140 دولة ومنطقة، تدعمه 14 قاعدة تصنيع و6 مراكز للبحث والتطوير.

وقال الدكتور سامر، نائب رئيس فرع «أوكس» في الإمارات: «من أجل تقديم منتجات عالية الجودة في منطقة الخليج، وعلى رأسها دولة الإمارات، أجرينا بحوثاً مكثفة ومقابلات معمقة مع المستهلكين. فقد وجدنا أن المستخدم المحلي لا يبحث فقط عن التبريد، بل عن أنظمة هادئة وموفرة للطاقة ومتكيفة مع الظروف المناخية الخاصة بالمنطقة. وسلسلة C هي استجابتنا المباشرة لهذه التطلعات».

وتؤكد «أوكس» التزامها بالجودة والابتكار والتصميم الذي يركز على المستخدم، بينما تواصل توسعها في الأسواق العالمية، مستهدفة أن تصبح من أبرز الشركات العالمية في قطاع أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف (HVAC).

وخلال مؤتمر دبي، كشفت الشركة عن سلسلة منتجاتها الجديدة C-Series، المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق الإماراتية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تجمع بين المتانة، والهدوء في التشغيل، والراحة للمستخدم، وسهولة التركيب – وهي خصائص أساسية لمواجهة التحديات المناخية الخاصة بالمنطقة.