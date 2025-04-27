سوق السفر العربي ينطلق غداً بمشاركة 2800 عارض

تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 2800 عارض وأكثر من 55 ألف خبير في قطاع السفر من 166 دولة. وتأكيداً على الأهمية المتزايدة لمعرض سوق السفر العربي في المشهد السياحي العالمي، يُمثل العارضون الدوليون 67% من الشركات المشاركة في الحدث، بينما تُشكل منطقة الشرق الأوسط 17% من العارضين هذا العام.

ويُقام المعرض تحت شعار «السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل»، ويستكشف كيف سيُشكل التواصل عبر الحدود والقطاعات والمجتمعات مستقبل السياحة. وسيركز الحدث على كيفية تمكين التواصل لقطاع سفر أكثر استدامة وشمولية وتكاملاً عالمياً، وهي فكرة سيتم استكشافها في جميع أنحاء المعرض، بدءاً من مؤتمر سوق السفر العربي القيّم ووصولاً إلى جلسات التواصل المُخصصة.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «يشهد معرض سوق السفر العربي 2025 نمواً ملحوظاً في أعداد الحضور ومشاركة العارضين، ونتطلع هذا الأسبوع إلى الترحيب بخبراء السفر من جميع قطاعات السفر والقطاعات، بما في ذلك قطاعات الترفيه وفعاليات الأعمال والسفر الفاخر وسفر الشركات، ولمواكبة الاهتمام المتزايد بمعرض سوق السفر العربي، أضفنا قاعتين إضافيتين هذا العام، وسنقدم برنامج مؤتمرات سوق السفر العربي عبر ثلاثة مسارح ومنصات رئيسية تشمل كلاً من: المسرح العالمي، والمسرح المستقبلي، ومسرح فعاليات الأعمال، وأتطلع بشكل خاص إلى انطلاق فعالية IBTM@ATM، وهي منطقة مخصصة لفعاليات الأعمال، وفعالية تقنيات السفر في سوق السفر العربي، التي تسلط الضوء على الدور التحويلي للتكنولوجيا في تشكيل مستقبل هذه الصناعة».

وتبرز آسيا كأسرع منطقة نمواً في سوق السفر العربي 2025 حيث ارتفعت مشاركة العارضين بنسبة 27% على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو إلى عوامل منها تعزيز التواصل الإقليمي وتوطيد العلاقات مع الأسواق الدولية. وسيضم معرض سوق السفر العربي 2025 مجموعة متنوعة من الوجهات الآسيوية، بما في ذلك اليابان وماكاو وجزر المالديف وموريشيوس وكوريا الجنوبية وتايلاند والهند، ما يُبرز التأثير المتزايد للمنطقة في قطاع السفر العالمي.

ومع النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع السياحة في الهند، زاد حضور البلاد في معرض سوق السفر العربي بنسبة 41% هذا العام، مدفوعاً بحضور قوي من العارضين، بما في ذلك وزارة السياحة الهندية وشركات الطيران مثل طيران الهند وطيران الهند إكسبريس. كما زادت هيئات السياحة الإقليمية من غوا وكارناتاكا وماديا براديش وأوتار براديش من تمثيلها في الحدث هذا العام.

وتقدم الأسواق الدولية أكثر من 52% من إجمالي عدد الزوار المسجلين، حيث أسهم زوار الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في إجمالي الأرقام، بنسبة 48%. وتُعد الإمارات العربية المتحدة، والهند، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة الدول الخمس الأولى المسجلة في معرض سوق السفر العربي 2025، ما يؤكد جاذبية المعرض الواسعة في الأسواق العالمية والإقليمية الرئيسية.

تكنولوجيا

ويعكس معرض تكنولوجيا السفر في سوق السفر العربي التقارب التام بين قطاع السفر والتكنولوجيا والابتكار، حيث يشهد أكبر عدد من المنتجات المعروضة في هذا الحدث، بزيادة تتجاوز 26%. يُقام معرض تكنولوجيا السفر بالتزامن مع المعرض، ويقدم رؤى ثاقبة حول التقنيات المبتكرة التي تُحرك قطاع السفر والضيافة، ويمتد على مساحة القاعة 1 وقاعة زعبيل 3 في حدث هذا العام.

ويضم معرض تكنولوجيا السفر منطقة الشركات الناشئة والابتكار الجديدة، التي ستُسلط الضوء على الجيل القادم من رواد السفر، وتتميز بتجربة واقع افتراضي غامرة تُتيح للزوار منظوراً جديداً للإمكانات المتاحة في هذه الصناعة. وللعام الرابع على التوالي، وسيستضيف معرض سوق السفر العربي مسابقة عروض الشركات الناشئة، التي تُسلط الضوء على أكثر العقول ابتكاراً في الشرق الأوسط.

ومن أبرز الفعاليات فعالية IBTM@ATM، وهي منطقة مخصصة لربط مُشتري فعاليات الأعمال بمجموعة واسعة من العارضين، بما في ذلك أماكن الفعاليات والفنادق ومكاتب المؤتمرات وهيئات السياحة وشركات الطيران وغيرها، حيث يتمثل جوهر هذه الفعالية الجديدة في مسرح الأحداث التجارية، الذي سيستضيف سلسلة من الجلسات المفيدة طوال فترة المعرض، لاستكشاف الاستراتيجيات الرامية إلى إطلاق العنان للنمو والفرص في الأحداث التجارية والسفر للشركات.

وتتضمن أبرز فعاليات الغد على مسرح الفعاليات التجارية جلسة حول كيفية دفع عجلة الأحداث والمهرجانات العالمية للنمو الاجتماعي والاقتصادي، والتي سيتحدث فيها متحدثون من الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والرابطة الدولية لمنظمي المؤتمرات المحترفين (IAPCO).

كما سيجتمع خبراء من موقع Booking.com ومجموعة دناتا للسفر وAirbnb على مسرح المستقبل لاستعراض التوجهات الجزئية التي تُعيد تعريف السفر، أما على المسرح العالمي، فسيستعرض كبار ممثلي فنادق ومنتجعات فور سيزونز، وفنادق روتانا، وفنادق رأس الخيمة، كيفية قيام أبرز شركات الفنادق في المنطقة بتطوير علاماتها التجارية لتقديم تجارب غامرة وهادفة.