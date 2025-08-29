«دبي للطيران» يرسي معايير جديدة للنقل الجوي المتقدم

أعلن معرض دبي للطيران 2025، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مساعيه لإرساء معايير جديدة في مسيرة النقل الجوي المتقدم على الساحة العالمية، من خلال أكبر فعالياته المتخصصة بالقطاع وأكثرها تنوعاً، والتي تجمع الرواد والمبتكرين وصناع القرار على مستوى القطاع.

ويقام المعرض في «دبي وورلد سنترال» من 17 إلى 21 نوفمبر 2025، ويستضيف أكثر من 1500 جهة عارضة من جميع أنحاء العالم، وما يزيد على 200 طائرة، ويتضمن 12 مساراً، مع مشاركة أكثر من 350 متحدثاً خبيراً.

كما يوفّر منصة لإطلاق أحدث الابتكارات في عالم الطائرات، واستعراض البنى التحتية والأطر التنظيمية التي ستعيد تعريف مفهوم السفر، في مدينة تستعد لإطلاق خدمات التاكسي الكهربائي الطائر، ابتداءً من العام المقبل.

ويواكب برنامج النقل الجوي المتقدم لعام 2025، الزخم المتسارع لدولة الإمارات نحو تحقيق هذا الإنجاز، إذ يتضمن الكشف عن طائرات جديدة، وتقنيات متطورة، وتحديثات تنظيمية رائدة، إضافة إلى جدول أعمال حافل بالكلمات الرئيسة والنقاشات المعمّقة، وفرص التواصل المصممة لتسريع الانتقال نحو التشغيل التجاري الفعلي لهذه الابتكارات.

ومن المتوقع أن يستقطب جناح النقل الجوي المتقدم، الاهتمام خلال الفعالية، بوصفه مركزاً ملهماً للابتكار، ومنصة لعرض طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية وطائرات الدرون، القادرة على التحليق خارج أرض المعرض.

ويقود الحوار على منصة النقل الجوي، المدعومة من شركات رائدة، مثل آرتشر للطيران، وجوبي للطيران، وإنفنتكس، مجموعة من الخبراء الذين يرسمون ملامح مستقبل الطيران.

وقال أنتوني خوري، المدير العام لشركة جوبي للطيران في دولة الإمارات: «يأتي تركيز معرض دبي للطيران على النقل الجوي المتقدم، ليؤكد الدور الرائد لدولة الإمارات في الانتقال إلى مرحلة جديدة في قطاع الطيران.

ويتماشى هذا الزخم والطموح مع الحراك العالمي الهادف إلى منح المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، رحلات جوية مثالية، تتسم بالهدوء والسرعة والاستدامة».

من جانبه، قال وليد البلوشي مدير الاتصال المؤسسي في شركة K2: «نقدم في معرض دبي للطيران ابتكاراتنا من طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، من خلال شركة أوتو كرافت، العلامة التابعة لشركة K2 ومقرها أبوظبي، وتمنح هذه المنصة فرصة حيوية لاستعراض دور النقل الجوي المتقدم في التحول نحو وسائل جديدة لربط المدن، وتعزيز الكفاءة، ودعم أهداف الاستدامة والابتكار في دولة الإمارات».

وأضاف: «نتطلع إلى إنتاج كميات كبيرة من طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية في أبوظبي، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً لصناعات قطاع الطيران المتقدمة».

مشاركات أولى

ويشهد المعرض أيضاً مشاركة مجموعة من الجهات العارضة في قطاع النقل الجوي المتقدم لأول مرة، وتشمل قائمة المشاركين الجدد في المعرض شركتي سارلا للطيران من الهند، وترانس فيوتشر للطيران من الصين. وقال دميان كيزلي مدير مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سكاي بورتس إنفراستركتشر:

«نجحت دولة الإمارات في ريادة مشهد النقل الجوي المتقدم، ومع استمرار أعمالنا الإنشائية في أول مطار عمودي تجاري قرب مطار دبي الدولي، واقترابنا من بدء العمل في ثلاثة مواقع أخرى للمطارات العمودية في مختلف أنحاء دبي، توفر هذه الفعالية المنصة المثالية لاستعراض الزخم والخبرات الواسعة، لا سيما أننا نتطلع إلى إطلاق المزيد من مشاريع المطارات العمودية في جميع أنحاء دولة الإمارات».

ويفتتح سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، البرنامج بالخطة الوطنية لإرساء مجال جوي متصل ومستدام.ويشارك في الحوارات آدم جولدشتاين، الرئيس التنفيذي لشركة آرتشر للطيران، ويلقي كلمة بعنوان:

«رؤية آرتشر - تحويل النقل الجوي إلى واقع ملموس. كما يشهد البرنامج مشاركة جو بن بيفيرت، الرئيس التنفيذي لشركة جوبي للطيران، وعمران مالك، مدير مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة، التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار.