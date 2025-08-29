«دبي للطيران» يرسي معايير جديدة للنقل الجوي المتقدم

ويقام المعرض في «دبي وورلد سنترال» من 17 إلى 21 نوفمبر 2025، ويستضيف أكثر من 1500 جهة عارضة من جميع أنحاء العالم، وما يزيد على 200 طائرة، ويتضمن 12 مساراً، مع مشاركة أكثر من 350 متحدثاً خبيراً.
كما يوفّر منصة لإطلاق أحدث الابتكارات في عالم الطائرات، واستعراض البنى التحتية والأطر التنظيمية التي ستعيد تعريف مفهوم السفر، في مدينة تستعد لإطلاق خدمات التاكسي الكهربائي الطائر، ابتداءً من العام المقبل.
ومن المتوقع أن يستقطب جناح النقل الجوي المتقدم، الاهتمام خلال الفعالية، بوصفه مركزاً ملهماً للابتكار، ومنصة لعرض طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية وطائرات الدرون، القادرة على التحليق خارج أرض المعرض.
ويتماشى هذا الزخم والطموح مع الحراك العالمي الهادف إلى منح المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، رحلات جوية مثالية، تتسم بالهدوء والسرعة والاستدامة».
من جانبه، قال وليد البلوشي مدير الاتصال المؤسسي في شركة K2: «نقدم في معرض دبي للطيران ابتكاراتنا من طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، من خلال شركة أوتو كرافت، العلامة التابعة لشركة K2 ومقرها أبوظبي، وتمنح هذه المنصة فرصة حيوية لاستعراض دور النقل الجوي المتقدم في التحول نحو وسائل جديدة لربط المدن، وتعزيز الكفاءة، ودعم أهداف الاستدامة والابتكار في دولة الإمارات».
وأضاف: «نتطلع إلى إنتاج كميات كبيرة من طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية في أبوظبي، ما يرسخ مكانة دولة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً لصناعات قطاع الطيران المتقدمة».
مشاركات أولى
«نجحت دولة الإمارات في ريادة مشهد النقل الجوي المتقدم، ومع استمرار أعمالنا الإنشائية في أول مطار عمودي تجاري قرب مطار دبي الدولي، واقترابنا من بدء العمل في ثلاثة مواقع أخرى للمطارات العمودية في مختلف أنحاء دبي، توفر هذه الفعالية المنصة المثالية لاستعراض الزخم والخبرات الواسعة، لا سيما أننا نتطلع إلى إطلاق المزيد من مشاريع المطارات العمودية في جميع أنحاء دولة الإمارات».
«رؤية آرتشر - تحويل النقل الجوي إلى واقع ملموس. كما يشهد البرنامج مشاركة جو بن بيفيرت، الرئيس التنفيذي لشركة جوبي للطيران، وعمران مالك، مدير مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة، التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار.