وزير الاقتصاد والعمل النمساوي: تعلمت من الإمارات الالتزام بالتميز والانفتاح العالمي

أشاد فولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد والعمل النمساوي بدولة الإمارات وبقيم التميز، والانفتاح العالمي التي لمسها خلال زيارته لها.. وقال في حديث صحفي على هامش فعالية "قمة اكتشف أوروبا تلتقي فعالية مرحبا 2025"، التي اختتمت أعمالها أمس في دبي: تعلمت من الإمارات شيئَين أساسيين: الالتزام بالتميز، والانفتاح العالمي، وهذان أمران نحتاج إلى تعزيزهما أكثر في النمسا.

وأضاف الوزير النمساوي أن زيارته لم تقتصر على عقد الشراكات الاقتصادية، بل كانت أيضًا رحلة تعلم.

ونوه بما لمسه من كرم الضيافة وقال إننا نتشارك ذات القيم وأن هذه الروح المشتركة تشكل أساسًا صلبًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين النمسا والإمارات بلغ نحو مليار يورو، مع وجود طموحات لزيادته في المستقبل القريب.

واستقبلت النمسا 146.8 ألف سائح من الإمارات خلال العام الماضي 2024، قضوا خلال زيارتهم 447 ليلة.

وأكد الوزير ضرورة تشجيع المزيد من السياح النمساويين لزيارة الإمارات، وجذب المزيد من السياح الإماراتيين إلى النمسا.

وقال فولفغانغ هاتمانسدورفر إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للنمسا في الإمارات بلغت خلال العام الماضي نحو 12.339 مليون يورو.

وأكد أن زيارته للإمارات تأتي في إطار الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في ظل القواسم المشتركة بينهما، سواء على مستوى المساحة أو عدد السكان أو منظومة القيم.

وأوضح أن مجالات التعاون مع الإمارات تشمل الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاع البناء، حيث تشارك شركات نمساوية رائدة في مشاريع داخل الدولة.

وأبدى اهتمامًا بتوسيع التعاون في مجال البنية التحتية، والصناعات الدوائية والطبية.

وشدد على أهمية اتفاقيات التجارة الحرة، مؤكدًا دعم الحكومة النمساوية لانطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات.

وقال: نؤمن بأن التجارة الحرة هي أساس رفاهية شعوبنا، وهي التي تُمكِّننا من تمويل المدارس والمستشفيات والخدمات العامة.

وفي إشارة إلى الشراكة المتنامية بين الجانبين، تحدث الوزير عن الصفقة بين شركة OMV النمساوية وأ"دنوك"، واصفًا إياها بالتاريخية كونها من أكبر الصفقات في تاريخ النمسا، كونها تسهم في تأسيس كيان عالمي تفوق قيمته 60 مليار دولار.

وقال: نحن نبني واحدة من أكبر الصناعات الكيميائية في العالم.

كما تحدث عن مناقشات حول إنشاء مجلس أعمال مشترك، يضم شركات من البلدين، بهدف دفع عجلة التعاون الاقتصادي.

ومن جهتها، أعربت أستريد ستاهارنيغ ستاودينغر، الرئيسة التنفيذية لهيئة سياحة النمسا

عن تطلعها لترويج النمسا كوجهة سياحية على مدار العام، وليس فقط خلال مواسم الصيف والشتاء.

وأضافت أن النمسا توفر تجارب سياحية متنوعة، من التزلج في الشتاء إلى العطلات الصيفية في الطبيعة، ونهدف إلى توزيع حركة السياح على مدار العام لتجنب الزحام الموسمي.