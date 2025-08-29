طرح 222 مليوناً من أسهم رأس مال «أدنوك للإمداد والخدمات» عبر بناء سجل الأوامر

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، بصفتها مساهماً مالكاً لحصة الأغلبية بنسبة 81 % من الأسهم العادية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي.إل.سي. «أدنوك للإمداد والخدمات» عزمها طرح ما يصل إلى 222 مليون سهم عادي «الأسهم»، وهو ما يمثل تقريباً نسبة 3 % من رأس المال المصدر والمتداول لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» «الطرح».

وذلك من خلال عملية بناء سجل الأوامر الموجهة لفئة محددة من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة، بما يتماشى ونص القاعدة رقم 144A والتشريع S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته «قانون الأوراق المالية الأمريكي».

وسيكون الطرح متاحاً فقط للمستثمرين المحترفين «وفقاً للتعريف المعتمد لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات» داخل دولة الإمارات والمؤسسات الاستثمارية الدولية، ولن يكون الطرح متاحاً للجمهور في دولة الإمارات أو أي دولة أخرى. ومن المخطط أن تبدأ عملية بناء سجل الأوامر فوراً.

ومن المتوقع أن تنتهي قبل افتتاح السوق اليوم 29 أغسطس 2025، ما لم يتم تسريع العملية وإغلاقها بشكل أبكر. وسيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيتم طرحها وسعر الطرح عند انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الشروط النهائية للطرح فور استكمال هذه العملية، كما يُتوقع أن تتم عملية تسوية الأسهم المطروحة في 03 سبتمبر 2025 أو في تاريخ قريب منه.

وسيمكن هذا الطرح «أدنوك» من بيع حصة إضافية في شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» بهدف تعزيز سيولة وتداول أسهمها العادية وتنويع قاعدة مساهميها.

ومن المتوقع أن يسهم ارتفاع نسبة الأسهم الحرة المتداولة في إتاحة المسار لإدراج أسهم الشركة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، وهو ما قد يحدث خلال المراجعة الربعية المقبلة في حال استيفاء شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» لجميع معايير الإدراج ذات الصلة.

وفي حال تم إدراج أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» ضمن مؤشر «MSCI»، سينعكس ذلك بصورة إيجابية على تنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز مستوى وعي المستثمرين المحليين والدوليين بمكانتها وقيمتها الاستثمارية المميزة كونها شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة في العالم.

وحققت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال الربع الثاني من عام 2025 نتائج تشغيلية ومالية قياسية. وتخضع أسهم «أدنوك»، بصفتها المالك لحصة الأغلبية، غير المطروحة للبيع في شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» من خلال عملية بناء سجل الأوامر لفترة حظر تداول مدتها 6 أشهر اعتباراً من تاريخ التسوية، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها. وتم تعيين بنك أبوظبي الأول، وجيه بي مورغان للأوراق المالية بي.إل.سي، والدولية للأوراق المالية، وBOCI آسيا، وشركة الصين إنترناشيونال كابيتال الدولية، هونغ كونغ للأوراق المالية، منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل الأوامر المشتركين للطرح.