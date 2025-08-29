مطار الشارقة يستقبل الرحلة الأولى لـ«فلاي شام»

أعلن مطار الشارقة بدء تشغيل رحلات شركة الطيران «فلاي شام» إلى الشارقة، اعتباراً من أمس الخميس 2025.

وتم استقبال الرحلة الافتتاحية بحضور الدكتور أحمد الحمودي، مدير إدارة خدمة المتعاملين في هيئة مطار الشارقة الدولي، وحمدي خلف، المدير التجاري لشركة «فلاي شام».

ومن المقرر أن تُسيّر شركة فلاي شام 5 رحلات مجدولة أسبوعياً بين دمشق والشارقة، تصل عند الساعة 2:00 ظهراً، وتُغادر عند الساعة 3:00 عصراً على متن طائرات إيرباص 320، بالإضافة إلى رحلتين أسبوعياً بين حلب والشارقة تصل عند الساعة 4:30 فجراً وتغادر عند الساعة 5:30 صباحاً.