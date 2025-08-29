الإمارات وماليزيا تبحثان تعزيز الاستفادة من اتفاقية الشراكة

التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أعضاء مجلس الأعمال الماليزي في الإمارات لتسليط الضوء على الفوائد المتوقعة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا، مع اقتراب دخولها حيز التنفيذ.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول سُبل تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الاتفاقية بما يلبي تطلعات وطموحات مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع ماليزيا، باعتبارها شريكاً محورياً لدولة الإمارات في منطقة «الآسيان» إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية الثنائية، وتوفير منصة جديدة للتعاون وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي أهمية الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وماليزيا لتعظيم الفوائد التي ستولّدها للقطاع الخاص. وقال: «تتيح الاتفاقية وصولاً أفضل إلى الأسواق، وتخفيضاً في الرسوم الجمركية، وتحفيزاً للتبادلات التجارية عبر مختلف القطاعات، بما يمكن الشركات الإماراتية والماليزية من تحقيق النمو المتبادل».

وأكد الزيودي على المكانة المهمة لماليزيا باعتبارها إحدى أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة آسيان، قائلاً: «نظراً لقوة اقتصاد ماليزيا المبني على التصدير والتزامها بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد، وبفضل شبكتها الواسعة من الشركاء التجاريين التي تضم 16 اتفاقية تجارة حرة، من بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، والاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، نرى فرصاً وآفاقاً كبيرة للتعاون وتحقيق المزيد من الازدهار المتبادل».

ودعا الزيودي الشركات إلى الاستعداد لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مؤكداً: «أن تعزيز الروابط بين القطاع الخاص في الإمارات وماليزيا، سيفتح عدداً من المسارات الجديدة للاستثمار والابتكار في قطاعات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية باعتبارها مجالات جاهزة للتعاون المشترك».

تجارة غير نفطية

تشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وماليزيا نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 5.5 مليارات دولار في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 10.9% مقارنة بعام 2023. وفي النصف الأول 2025، سجلت 3.3 مليارات دولار، ما يمثل زيادة قدرها 30.9% مقارنةً بالنصف الأول 2024.

والتزمت الإمارات وماليزيا بتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاقتصادي الدولتين. بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية ويشمل التعاون استثمارات شركات إماراتية رائدة، مثل «مبادلة للطاقة» و«بنك أبوظبي الأول» في ماليزيا، إلى جانب نشاط شركات ماليزية ناجحة في الإمارات منها «جي آي إس بي القابضة».

تحقيق الازدهار

ومع تعزيز دولة الإمارات لشراكاتها الاستراتيجية في منطقة آسيان، يشكّل تعاونها مع ماليزيا فرصة مهمة لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك. وبفضل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات مع كل من إندونيسيا وكمبوديا وماليزيا وفيتنام، رسّخت الدولة تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول آسيان إلى حد كبير.

حيث وصلت إلى 37.7 مليار دولار عام 2024، بزيادة تبلغ 4.2% عن عام 2023 و16.8% عن عام 2022. وفي عام 2024، مثّلت دول آسيان 4.6% من إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات عالمياً و11.3% من تجارتها مع الدول الآسيوية غير العربية.