مركز عجمان للمشاريع الجديدة يفتتح مكتبه التمثيلي في دبي

افتتح مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة مكتبه التمثيلي في إمارة دبي بالتعاون مع شركة «إف دي آي زون» لاستقطاب رواد الأعمال.

وأكد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مركز عجمان للمشاريع الجديدة خلال حفل التدشين التزام المركز بتوفير بيئة أعمال محفزة وعصرية تدعم تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال وتعزز مكانة إمارة عجمان المتنامية كمركز ريادي للأعمال في دولة الإمارات.

معرباً عن ترحيبه بهذه الخطوة التي تعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص ونواه لتأسيس وبناء شراكات استراتيجية تواكب التحولات الاقتصادية العالمية.

وقال ريشي سومايا، المدير التنفيذي لمركز عجمان للمشاريع الجديدة إن المكتب التمثيلي الجديد سيعمل كمركز لترويج الخدمات المقدمة ودعم قاعدة المتعاملين المتنامية في المركز.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع حجم النمو المتسارع في المركز والذي أثمر عن استقطاب العديد من المستثمرين من 150 دولة حول العالم من بداية افتتاح المركز منذ عام تقريباً وذلك بإجمالي استثمارات تتجاوز 250 مليون درهم.

وأوضح ممثلو شركة «إف دي آي زون» لاستقطاب رواد الأعمال أن هذا المكتب التمثيلي ليس مجرد نافذة خدمية بل سيكون منصة استراتيجية لتمكين المستثمر من الانخراط الفعّال في بيئة استثمارية ذات معايير عالمية.