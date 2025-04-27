سوق السفر العربي 2025 ينطلق في دبي غداً

تنطلق غدًا، في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، بمشاركة أكثر من 2800 عارض، وأكثر من 55 ألف خبير في قطاع السفر من 166 دولة.

وتأكيدًا على الأهمية المتزايدة لمعرض سوق السفر العربي في المشهد السياحي العالمي، يُمثل العارضون الدوليون 67% من الشركات المشاركة في الحدث، بينما تُشكل منطقة الشرق الأوسط 17% من العارضين هذا العام.

ويُقام معرض سوق السفر العربي 2025، تحت شعار: "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، ويستكشف كيف سيُشكل التواصل عبر الحدود والقطاعات والمجتمعات مستقبل السياحة.

وسيركز الحدث على كيفية تمكين التواصل لقطاع سفر أكثر استدامة وشمولية وتكاملًا عالميًا، وهي فكرة سيتم استكشافها في جميع أنحاء المعرض، بدءًا من مؤتمر سوق السفر العربي القيّم ووصولًا إلى جلسات التواصل المُخصصة.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن المعرض يشهد في 2025 نموًا ملحوظًا في أعداد الحضور ومشاركة العارضين، معربة عن تطلعها هذا الأسبوع إلى الترحيب بالخبراء من جميع القطاعات، بما في ذلك الترفيه وفعاليات الأعمال والسفر الفاخر وسفر الشركات.

وأضافت أن الفعاليات تتضمن برنامج مؤتمرات سوق السفر العربي عبر ثلاث مسارح ومنصات رئيسية تشمل كلاً من المسرح العالمي، والمسرح المستقبلي، ومسرح فعاليات الأعمال، كما تنطلق فعالية IBTM@ATM، وهي منطقة مخصصة لفعاليات الأعمال، وفعالية تقنيات السفر في سوق السفر العربي، التي تسلط الضوء على الدور التحويلي للتكنولوجيا في تشكيل مستقبل هذه الصناعة.

وتبرز آسيا كأسرع منطقة نموًا في معرض سوق السفر العربي 2025 حيث ارتفعت مشاركة العارضين بنسبة 27% على أساس سنوي، وهو ما يعزى إلى عوامل منها تعزيز التواصل الإقليمي وتوطيد العلاقات مع الأسواق الدولية.

وسيضم معرض سوق السفر العربي 2025 مجموعة متنوعة من الوجهات الآسيوية، بما في ذلك اليابان وماكاو وجزر المالديف وموريشيوس وكوريا الجنوبية وتايلاند والهند، ما يُبرز التأثير المتزايد للمنطقة في قطاع السفر العالمي.

ومع النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع السياحة في الهند، زاد حضور البلاد في معرض سوق السفر العربي بنسبة 41% هذا العام.

وتُمثل الأسواق الدولية أكثر من 52% من إجمالي عدد الزوار المسجلين، بينما يسهم زوار الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 48%.

وتُعد الإمارات العربية المتحدة، والهند، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، الدول الخمس الأولى المسجلة في معرض سوق السفر العربي 2025.

ويعكس معرض تكنولوجيا، السفر في سوق السفر العربي التقارب التام بين قطاع السفر والتكنولوجيا والابتكار، حيث يشهد أكبر عدد من المنتجات المعروضة في هذا الحدث، بزيادة تتجاوز 26%.

ويُقام معرض تكنولوجيا السفر بالتزامن مع معرض سوق السفر العربي، ويقدم رؤىً ثاقبة حول التقنيات المبتكرة التي تُحرك قطاع السفر والضيافة، ويمتد على مساحة القاعة 1 وقاعة زعبيل 3 في حدث هذا العام.

كما يضم معرض تكنولوجيا السفر في سوق السفر العربي منطقة الشركات الناشئة والابتكار الجديدة، التي ستُسلط الضوء على الجيل القادم من رواد السفر، وتتميز بتجربة واقع افتراضي غامرة تُتيح للزوار منظورًا جديدًا للإمكانات المتاحة في هذه الصناعة.

وللعام الرابع على التوالي، وسيستضيف معرض سوق السفر العربي مسابقة عروض الشركات الناشئة، التي تُسلط الضوء على أكثر العقول ابتكارًا في الشرق الأوسط.

وتتضمن أبرز فعاليات يوم الغد على مسرح الفعاليات التجارية جلسة حول كيفية دفع عجلة الأحداث والمهرجانات العالمية للنمو الاجتماعي والاقتصادي، والتي سيتحدث فيها متحدثون من الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والرابطة الدولية لمنظمي المؤتمرات المحترفين.