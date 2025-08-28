«جي إس يو» الإماراتية تنضم لمشروع ضخم للطاقة الشمسية في مصر

انضمت شركة الطاقة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» (جي إس يو) الإماراتية، إلى شركات «إيه إتش» المصرية، و«جي إيه سولار» الصينية، و«إنفينتي كابتال» البحرينية، فيتحالف لإقامة مشروع «أتوم سولار مصر» المجمع الصناعي المتكامل لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية، باستثمارات تبلغ 220 مليون دولار، نحو (810 ملايين درهم).

وقالت شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، التابعة لمجموعة «ريسورسز إنفستمنت» الاستثمارية ومقرها أبوظبي، إن المشروع يمثل تأسيساً لإحدى كبريات القواعد الصناعية للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعكس ريادة الإمارات في دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر إقليمياً وعالمياً. وسيضم المجمع، الذي يقام بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 200 ألف متر مربع، مصنعاً لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 جيجاوات للتصدير للأسواق العالمية، ومصنعاً لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات لتلبية احتياجات مصر والمنطقة وأفريقيا، لدعم كفاءة واستدامة الطاقة النظيفة.

ويؤكد هذا المشروع دور الإمارات الريادي كونها لاعباً أساسياً في صياغة مستقبل الطاقة المتجددة بالمنطقة، كما يعكس رؤيتها في إطلاق مبادرات استثمارية رائدة تدعم رؤية مصر 2030، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي والاقتصادي الإقليمي. وسيستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات من مرحلة البناء حتى التشغيل الكامل، ما يوفر أكثر من 800 فرصة عمل مباشرة، ويزيد الاعتماد تدريجياً على المنتج المحلي المصري مثل الألومنيوم والزجاج، بما يدعم الصناعة الوطنية.

وقال المهندس علي الشمري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»: «هذا التعاون الإقليمي – العالمي يجسد التزام الإمارات بتعزيز استثماراتها النوعية في الطاقة النظيفة، ليس فقط محركاً للتنمية الاقتصادية، بل رافعة لتمكين المجتمعات وبناء مستقبل مستدام. مشروعنا في مصر يمثل نموذجاً للتكامل العربي - الآسيوي في صناعة الطاقة الشمسية، ونقلة نوعية في توطين التكنولوجيا الخضراء وتطوير الكفاءات المحلية في دول الجنوب العالمي».

وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مصر، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقام بتوقيع العقد علي الشمري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز»، تساو خوي العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لشركة تيدا، وأحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة «أيه إتش» للإدارة الصناعية وأحد مؤسسي شركة «أتوم سولار مصر». و«جلوبال ساوث يوتيليتيز» شركة إماراتية متخصصة في تطوير البنية التحتية المستدامة في دول الجنوب العالمي، وتتبع ملكيتها لشركة «ريسورسز إنفستمنت»، وهي شركة استثمارية مقرها أبوظبي.

انطلاقاً من مقرها في دولة الإمارات، وسعت الشركة نطاق عملياتها لتشمل مناطق متعددة في أفريقيا وآسيا، حيث تعمل على تطوير وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والحلول الهجينة، بالشراكة مع الحكومات والمجتمعات المحلية والمستثمرين، لتوفير حلول متكاملة منخفضة الانبعاثات تُلبي الاحتياجات الحيوية للمجتمعات.