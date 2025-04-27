«دراجون أويل» توسع شراكاتها الدولية خلال «جوتيك»

اختتمت شركة «دراجون أويل»، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، مشاركتها الناجحة في مؤتمر ومعرض «جوتيك 2025» الذي اختتم أعماله في دبي مؤخراً بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية، تأكيداً على التزامها بالتوسع العالمي وتعزيز مكانتها الريادية في قطاع الطاقة.

وشملت الاتفاقيات توقيع تعاون مع شركة «بيزنس أويل أفريكا» لتطوير أصول النفط والغاز في الغابون، والفوز باتفاقية امتياز جديدة مع الهيئة المصرية العامة للبترول لاستكشاف واستغلال النفط في منطقة شرق الحمد، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة «Qorum» لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

كما أبرمت «دراجون أويل» شراكات مع كل من Baker Hughes Corva وExebenus لتنفيذ تجارب ميدانية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة عمليات الحفر، إلى جانب التعاون مع شركة BGP لاستخدام أحدث تقنيات المسح السيزمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن توقيع اتفاق تسوية مع شركة البترول التركية «TPAO».

وقال المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، إن الشركة أبرمت خمس اتفاقيات استراتيجية بحضور معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة دراجون أويل، والمهندس كريم بدوي وزير البترول المصري، شملت التوسع في العمليات المستقبلية مع مصر عبر عقود خاصة بمناطق الاستكشاف، إلى جانب توقيع اتفاقيات تكنولوجية مع شركات دولية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات الحفر العميق.

وأوضح أن الاتفاق مع الغابون يركز على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث بدأت الشركة بتبادل المعلومات وإجراء تقييمات أولية، مشيراً إلى أن بعض الاتفاقيات ملزمة وأخرى تخضع لمزيد من الدراسة، في إطار تعزيز قنوات التواصل وخلق فرص جديدة تدعم النمو المستدام.